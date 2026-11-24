Суд первой инстанции обязал арендатора вернуть землю киевской общине

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В ноябре и декабре 2023 года Ольга Терентьева получала плату за субаренду помещения на Виноградаре в Киеве. За несколько месяцев до этого её муж, депутат Киевсовета Михаил Терентьев, проголосовал в земельной комиссии за передачу участка под зданием компании "СВ-5".

"Телеграф" изучил документы из дела "Чистый город" и выяснил, что компания сдала Терентьевой часть здания на этом участке. Детальнее читайте в материале "Неожиданные детали в деле "Чистый город": как в Киеве депутаты выделяли земли для связанных компаний".

По данным НАБУ, детективы установили, что предпринимательница получала деньги от субарендаторов, но не выявили перечислений арендной платы с её предпринимательского счёта в пользу "СВ-5".

Как "СВ-5" получила участок на Виноградаре

В марте 2023 года земельная комиссия рассмотрела проект аренды 2 064 кв. м коммунальной земли по адресу проспект Свободы, 5-А. Терентьев был одним из 17 членов комиссии, проголосовавших за проект. В мае Киевсовет одобрил передачу участка, а в ноябре Терентьева как предприниматель арендовала у "СВ-5" помещение площадью 114,8 кв. м.

Прокуратура оспорила передачу земли. Девятого апреля 2026 года Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевсовета и признал договор аренды недействительным. Суд пришёл к выводу, что право аренды участка следовало выставить на земельные торги.

Связь совладелицы "СВ-5" с депутатом и запрос НАБУ

По данным НАБУ, совладелица "СВ-5" Валентина Федорук в 2022 и 2024 годах получала доход от общественной организации, которая выполняла функции общественной приёмной Терентьева. Две другие её компании, "Валентина-92" и "Кингста", также получили коммунальные участки в аренду. При рассмотрении проекта по участку для "Валентины-92" Терентьев дважды заявлял о потенциальном конфликте интересов.

Тридцатого сентября 2025 года НАБУ попросило мэра Киева Виталия Кличко проверить, был ли у Терентьева конфликт интересов во время голосований, и предоставить сведения о земельных проектах, по которым депутат сам о нём заявлял. В проекте ответа Киевсовета указано, что ни профильный департамент Киевской городской государственной администрации, ни антикоррупционное управление секретариата совета не уполномочены устанавливать конфликт интересов в действиях депутатов.

Что расследовали в деле "Чистый город"

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили об операции "Чистый город" в феврале 2025 года. По версии следствия, группа во главе с бывшим депутатом Денисом Комарницким использовала зарегистрированные строения как основание для получения коммунальной земли без торгов. Часть этих объектов существовала только в документах.

В деле "Чистый город" расследовали передачу коммунальных участков без торгов

Шестого октября 2026 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что направили обвинительный акт в суд. Терентьев – один из девяти обвиняемых. Он сохранил депутатский мандат и продолжает возглавлять земельную комиссию, которая рассматривает проекты аренды и продажи коммунальных участков.

Как сообщал "Телеграф", правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных средств на рекламной закупке Луганской областной государственной администрации стоимостью 3,21 млн грн. По версии следствия, часть денег сняли наличными и отправили обычными посылками "Новой почты".