РФ вдарила по території заповідника "Стародавній Київ" на Подолі

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У четвер, 19 листопада, російські дрони вдень атакували Київ. Мер Віталій Кличко повідомив про чотирьох постраждалих і, за попередніми даними, про одного загиблого в Подільському районі.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Що відомо про постраждалих

"Трьох поранених медики госпіталізували", – повідомив мер Києва Віталій Кличко о 16:30.

Серед постраждалих – жінка в Оболонському районі. Про неї стало відомо до 15:20. У цьому районі уламки дрона впали на відкритій території та загорілися на проїжджій частині.

Про загиблого в Подільському районі Кличко повідомив о 16:39, через дев’ять хвилин після оновлення даних про поранених.

Кличко повідомив про загибель людини на Подолі о 16:39

Де в Києві виникли пожежі та впали уламки

РФ вдарила по території заповідника "Стародавній Київ". Після нової атаки на Подолі загорілася квартира в іншому будинку. Ще за однією адресою дрон упав на відкритій території, а уламки іншого безпілотника впали поруч із триповерховою будівлею. Кличко також повідомив про падіння дрона на чотириповерхову будівлю.

Київські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів Джерело: Ян Доброносов

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів по Києву Джерело: Ян Доброносов

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки ударів по міських будівлях Джерело: Ян Доброносов

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Києву Джерело: Ян Доброносов

Рятувальники продовжують усувати наслідки ударів по Києву Джерело: Ян Доброносов

Рятувальники продовжують усувати наслідки ударів у різних районах Києва Джерело: Ян Доброносов

У Києві продовжують усувати наслідки денної атаки російських безпілотників Джерело: Ян Доброносов

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Києву Джерело: Ян Доброносов

Після атаки в Києві повідомляли про пошкодження будівель у кількох районах Джерело: Ян Доброносов

Наслідки атаки в Києві торкнулися будівель і припаркованих автомобілів Джерело: Ян Доброносов

Від російської атаки постраждав найстаріший житловий будинок Києва. Про це повідомили у Державному історико-архітектурному заповіднику "Стародавній Київ". Ця будівля була зведена у 1798 році.

У Шевченківському районі уламки впали на дах восьмиповерхового будинку та на відкритій території в центрі міста. У Голосіївському районі рятувальники загасили автомобіль, який загорівся на парковці медцентру. Там також пошкоджені фасад і вікна будівлі пожежної частини.

Довідка: Державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ" – комплекс пам’яток історичного центру Києва. Межі заповідника охоплюють північно-східний виступ Старокиївської гори, Старий Поділ і низку окремих пам’яток архітектури Старого міста. Заповідник є спеціально уповноваженим органом охорони, використання, реставрації та популяризації пам’яток архітектури, історії та культури, які входять до його меж.

Посольство Нідерландів зазнало пошкоджень

Один із дронів влучив у будівлю позаду посольства Нідерландів, повідомила "Європейська правда". За словами міністра закордонних справ Нідерландів Тома Берендсена, будівля посольства зазнала незначних пошкоджень, ніхто зі співробітників не постраждав.

"Ми з’ясовуємо, що саме сталося. Зараз нашим пріоритетом є добробут наших співробітників", – сказав Берендсен.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту найрішучішим чином засудити напади Росії на іноземних дипломатів і висловлюємо рішучу підтримку нашим нідерландським колегам", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляв "Телеграф", Північний міст перекривали після російських балістичних ударів у ніч на 17 листопада. Наступного дня фотокореспондент Ян Доброносов побував у районі переправи.