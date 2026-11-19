РФ ударила по территории заповедника "Древний Киев" на Подоле

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В четверг, 19 ноября, российские дроны днем атаковали Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших и, по предварительным данным, об одном погибшем в Подольском районе.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.

Что известно о пострадавших

"Троих раненых медики госпитализировали", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в 16:30.

Среди пострадавших – женщина в Оболонском районе. О ней стало известно к 15:20. В этом районе обломки дрона упали на открытой территории и загорелись на проезжей части.

О погибшем в Подольском районе Кличко сообщил в 16:39, через девять минут после обновления данных о раненых.

Кличко сообщил о гибели человека на Подоле в 16:39

Где в Киеве возникли пожары и упали обломки

РФ ударила по территории заповедника "Древний Киев". После новой атаки на Подоле загорелась квартира в другом доме. Еще по одному адресу дрон упал на открытой территории, а обломки другого беспилотника упали рядом с трехэтажным зданием. Кличко также сообщил о падении дрона на четырехэтажное здание.

Киевские спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов Источник: Ян Доброносов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов по Киеву Источник: Ян Доброносов

В Киеве продолжают ликвидировать последствия ударов по городским зданиям Источник: Ян Доброносов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов по Киеву Источник: Ян Доброносов

Спасатели продолжают устранять последствия ударов по Киеву Источник: Ян Доброносов

Спасатели продолжают устранять последствия ударов в разных районах Киева Источник: Ян Доброносов

В Киеве продолжают устранять последствия дневной атаки российских беспилотников Источник: Ян Доброносов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов по Киеву Источник: Ян Доброносов

После атаки в Киеве сообщали о повреждениях зданий в нескольких районах Источник: Ян Доброносов

Последствия атаки в Киеве затронули здания и припаркованные автомобили Источник: Ян Доброносов

От российской атаки пострадал старейший жилой дом Киева. Об этом сообщили в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Древний Киев". Это здание было построено в 1798 году.

В Шевченковском районе обломки упали на крышу восьмиэтажного дома и на открытой территории в центре города. В Голосеевском районе спасатели потушили автомобиль, загоревшийся на парковке медцентра. Там также повреждены фасад и окна здания пожарной части.

Справка: Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев" — комплекс памятников исторического центра Киева. Границы заповедника охватывают северо-восточный выступ Старокиевской горы, Старый Подол и ряд отдельных памятников архитектуры Старого Города. Заповедник является специально уполномоченным органом охраны, использования, реставрации и популяризации памятников архитектуры, истории и культуры, которые включены в его границы.

Посольство Нидерландов получило повреждения

Один из дронов попал в здание позади посольства Нидерландов, сообщила "Європейська правда". По словам министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена, здание посольства получило незначительные повреждения, никто из сотрудников не пострадал.

"Мы выясняем, что именно произошло. Сейчас наш приоритет – благополучие наших сотрудников", – сказал Берендсен.

"Мы призываем международное сообщество самым решительным образом осудить нападения России на иностранных дипломатов и выражаем решительную поддержку нашим нидерландским коллегам", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как сообщал "Телеграф", Северный мост перекрывали после российских баллистических ударов в ночь на 17 ноября. На следующий день фотокорреспондент Ян Доброносов побывал в районе переправы.