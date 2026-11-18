Стару систему не модернізували за України

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У Києві резервне живлення насосів вдалося забезпечити лише на Оболоні, а в інших районах роботи тривають. Частина великих водопровідних і каналізаційних насосних станцій досі залишається без генераторів.

Про ситуацію з резервним живленням у столиці "Телеграфу" розповів віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира. Детальніше читайте в матеріалі "Мільйони українців залишаться без води взимку? Де паніку перебільшено, а кому варто готуватися".

Що забезпечують генератори і навіщо будують електростанції

У столиці є 104 генератори, також реалізовано перший етап будівництва електростанцій для водопостачання потужністю 16 МВт, повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, резервне живлення насосів вдалося забезпечити лише в одному районі столиці – на Оболоні. В інших районах роботи ще тривають. Він зазначив, що більшість систем водопостачання та водовідведення потребують такої потужності, яку звичайні генератори не можуть забезпечити.

Як живитимуть станції без генераторів

За поясненням Артема Шири, для великих станцій без власного резерву вирішальне значення має наявність електрики хоча б у частині міста. У такому разі насоси мають отримувати живлення у першу чергу.

За словами Шири, якщо електропостачання збережеться частково, насосні станції отримають живлення насамперед Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Деякі великі насосні станції – і водопровідні, і каналізаційні – не забезпечені генераторами. У разі повного блекауту їх відключать. Якщо ж у місті буде хоча б частково світло, їх заживлять як пріоритетних споживачів. Навіть 10% електроенергії вистачить, щоб вони працювали. Це організаційне питання", – розповів Шира.

Недостатню готовність водоканалів до тривалих відключень експерт пов’язує з тим, що систему не модернізували після радянського періоду.

"В інших країнах резервне живлення є на всіх водоканалах і каналізаційних насосних станціях навіть у мирний час. У нас має бути так само. Просто цього не зробили, бо ми не змінили радянську систему водоканалу. Вона досі така сама", – каже Шира.

Ризики для Києва

Попри відсутність генераторів на частині станцій, Шира не відносить столицю до міст із найскладнішою ситуацією. За його оцінкою, найбільші труднощі можливі в окремих інших великих містах.

"Це не Київ. Київ в абсолютній безпеці", – наголосив віцепрезидент Української водної асоціації.

Свою оцінку стійкості столиці експерт пов’язує, зокрема, з наявністю щонайменше двох великих водозаборів і сотень свердловин. Водночас він обумовлює це так: йдеться про ситуацію, поки Росія не почала цілеспрямовано бити по водній інфраструктурі.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві пропонують розвивати пасажирські перевезення Дніпром. Першим потенційним маршрутом може стати сполучення між Русанівкою та Поштовою площею.