Старую систему не модернизировали при Украине

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В Киеве резервное питание насосов удалось обеспечить только на Оболони, а в других районах работы продолжаются. Часть крупных водопроводных и канализационных насосных станций до сих пор остается без генераторов.

О ситуации с резервным питанием в столице "Телеграфу" рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира. Детальнее читайте в материале "Миллионы украинцев останутся без воды зимой? Где паника преувеличена, а кому стоит готовиться".

Что обеспечивают генераторы и зачем строят электростанции

В столице есть 104 генератора, также реализован первый этап строительства электростанций для водоснабжения мощностью 16 МВт, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, резервное питание насосов удалось обеспечить только в одном районе столицы — на Оболони. В других районах работы еще продолжаются. Он отметил, что большинство систем водоснабжения и водоотвода нуждаются в такой мощности, которую обычные генераторы не могут обеспечить.

Как будут питать станции без генераторов

По объяснению Артема Ширы, для крупных станций без собственного резерва решающее значение имеет наличие электричества хотя бы в части города. В таком случае насосы должны получать питание в первую очередь.

По словам Ширы, при частичном сохранении электричества насосные станции получат питание в первую очередь Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Некоторые большие насосные станции, и водопроводные, и канализационные, не обеспечены генераторами. При полном блэкауте их отключат. Если же в городе будет хоть частично светло, их запитают как приоритетных потребителей. Даже 10% электричества хватит, чтобы они работали. Это организационный вопрос", – рассказал Шира.

Недостаточную готовность водоканалов к длительным отключениям эксперт связывает с тем, что систему не модернизировали после советского периода.

"В других странах резервное питание есть на всех водоканалах и канализационных насосных, и в мирное время. У нас так же должно быть. Просто этого не сделано, потому что мы не меняли советскую систему водоканала. Она до сих пор та же самая", – говорит Шира.

Риски для Киева

Несмотря на отсутствие генераторов на части станций, Шира не относит столицу к городам с самой сложной ситуацией. По его оценке, наибольшие трудности возможны в отдельных других крупных городах.

"Это не Киев. Киев в абсолютной безопасности", – подчеркнул вице-президент Украинской водной ассоциации.

Свою оценку устойчивости столицы эксперт связывает, в том числе с наличием как минимум двух крупных водозаборов и сотен скважин. При этом он оговаривает условие: речь идет о ситуации, пока Россия не начала целенаправленно бить по водной инфраструктуре.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве предлагают развивать пассажирские перевозки по Днепру. Первым потенциальным маршрутом может стать сообщение между Русановкой и Почтовой площадью.