На Трухановому в Києві знайшли майже 1600 квадратів нерухомості, якої не існувало: як це можливо

Кримінальне розслідування триває понад п’ять років без жодної підозри

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На Труханівській, 2-А неіснуючі будівлі зареєстрували, поділили, перепродали й заклали в іпотеку, щоб претендувати на 5,4897 га міської землі. 28 жовтня 2026 року Верховний Суд закрив касаційне провадження у справі про скасування цих реєстрацій.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Заповідний Труханів для родини "короля обналу": фантомні тисячі квадратів, фірми з Панами та маєток в Козині

Як з’ясував "Телеграф", будівлі існували лише в документах: замість об’єктів на 750,1 та 841 кв. м – разом 1591,1 кв. м – огляд виявив значно менші тимчасові споруди КП "Плесо", а ДІАМ підтвердила відсутність будівельних дозволів. Ділянка біля Пішохідного мосту призначена для рекреаційних і спортивно-туристичних цілей та, за відповіддю КМДА, зарезервована під подальше заповідання.

Спірна земля лежить біля Пішохідного мосту та "Південного берега Києва"

Для претензій на міські гектари використали кадастровий номер реальної ділянки

У 2013 році "Каргоніс Груп" через судове рішення оформила право власності на неіснуючу будівлю. У 2020 році її документально розділили на два об’єкти, які нотаріус вніс до державного реєстру.

Документальна історія неіснуючої нерухомості почалася із судового рішення

Пішоходний міст. Поруч з ним розташована ділянка

На початку 2021 року об’єкти отримала ГО "Труханів Гай": один придбала, інший прийняла як пожертву. Менш ніж за місяць вона продала їх панамській Inspiration Solutions S.A., яка влітку передала майно в іпотеку цій самій ГО. За версією видання, це мало заблокувати відчуження. До нерухомості прив’язали кадастровий номер 8000000000:66:438:0004, хоча Київрада ніколи не передавала цю землю приватним фірмам чи ГО.

ГО "Труханів Гай" продала об’єкти панамській компанії та згодом отримала їх в іпотеку

У справі № 910/64/23 прокуратура домоглася скасування реєстрацій та іпотеки: позов задовольнили в березні 2024 року, апеляція залишила рішення без змін у червні 2026-го. Кримінальне розслідування триває із серпня 2021 року, проте станом на жовтень 2026 року підозр нікому не повідомили.

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