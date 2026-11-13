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На Трухановому в Києві знайшли майже 1600 квадратів нерухомості, якої не існувало: як це можливо

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Київрада ніколи не ухвалювала рішень про передачу спірної ділянки приватним фірмам чи громадським організаціям Новина оновлена 13 листопада 2026, 08:10
Київрада ніколи не ухвалювала рішень про передачу спірної ділянки приватним фірмам чи громадським організаціям. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кримінальне розслідування триває понад п’ять років без жодної підозри

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На Труханівській, 2-А неіснуючі будівлі зареєстрували, поділили, перепродали й заклали в іпотеку, щоб претендувати на 5,4897 га міської землі. 28 жовтня 2026 року Верховний Суд закрив касаційне провадження у справі про скасування цих реєстрацій.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Заповідний Труханів для родини "короля обналу": фантомні тисячі квадратів, фірми з Панами та маєток в Козині

Як з’ясував "Телеграф", будівлі існували лише в документах: замість об’єктів на 750,1 та 841 кв. м – разом 1591,1 кв. м – огляд виявив значно менші тимчасові споруди КП "Плесо", а ДІАМ підтвердила відсутність будівельних дозволів. Ділянка біля Пішохідного мосту призначена для рекреаційних і спортивно-туристичних цілей та, за відповіддю КМДА, зарезервована під подальше заповідання.

Супутникова карта південної частини Труханового острова з позначкою біля пляжу та Паркового мосту
Спірна земля лежить біля Пішохідного мосту та "Південного берега Києва"
Кадастрова карта з виділеною ділянкою 8000000000:66:438:0004 площею 5,4897 га вздовж берега Дніпра
Для претензій на міські гектари використали кадастровий номер реальної ділянки

У 2013 році "Каргоніс Груп" через судове рішення оформила право власності на неіснуючу будівлю. У 2020 році її документально розділили на два об’єкти, які нотаріус вніс до державного реєстру.

Фрагмент судового документа про визнання у 2013 році права власності "Каргоніс Груп" на нежитлову будівлю
Документальна історія неіснуючої нерухомості почалася із судового рішення
Пішоходний міст
Пішоходний міст. Поруч з ним розташована ділянка

На початку 2021 року об’єкти отримала ГО "Труханів Гай": один придбала, інший прийняла як пожертву. Менш ніж за місяць вона продала їх панамській Inspiration Solutions S.A., яка влітку передала майно в іпотеку цій самій ГО. За версією видання, це мало заблокувати відчуження. До нерухомості прив’язали кадастровий номер 8000000000:66:438:0004, хоча Київрада ніколи не передавала цю землю приватним фірмам чи ГО.

Витяг із матеріалів справи про реєстрацію двох приміщень за ГО "Труханів Гай", продаж та іпотеку
ГО "Труханів Гай" продала об’єкти панамській компанії та згодом отримала їх в іпотеку

У справі № 910/64/23 прокуратура домоглася скасування реєстрацій та іпотеки: позов задовольнили в березні 2024 року, апеляція залишила рішення без змін у червні 2026-го. Кримінальне розслідування триває із серпня 2021 року, проте станом на жовтень 2026 року підозр нікому не повідомили.

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Теги:
#Київ #Земля #Схеми