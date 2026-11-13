На Трухановом в Киеве нашли почти 1600 квадратов недвижимости, которой не существовало: как это возможно

Уголовное расследование продолжается более пяти лет без единого подозреваемого

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На Трухановской, 2-А несуществующие здания зарегистрировали, разделили, перепродали и заложили в ипотеку, чтобы претендовать на 5,4897 га городской земли. 28 октября 2026 года Верховный Суд закрыл кассационное производство по делу об отмене этих регистраций.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Заповедный Труханов для семьи "короля обнала": фантомные тысячи квадратных метров, фирмы из Панамы и усадьба в Козине

Как выяснил "Телеграф", здания существовали только в документах: вместо объектов площадью 750,1 и 841 кв. м – в общей сложности 1591,1 кв. м – осмотр выявил значительно меньшие временные сооружения КП "Плесо", а ДИАМ подтвердила отсутствие разрешений на строительство. Участок возле Пешеходного моста предназначен для рекреационных и спортивно-туристических целей и, согласно ответу КГГА, зарезервирован для последующего заповедания.

Спорная земля расположена возле Пешеходного моста и "Южного берега Киева"

Для претензий на городские гектары использовали кадастровый номер реального участка

Пешеходный мост. Рядом с ним расположен участок

В 2013 году "Каргонис Груп" по решению суда оформила право собственности на несуществующее здание. В 2020 году его документально разделили на два объекта, которые нотариус внес в государственный реестр.

Документальная история несуществующей недвижимости началась с судебного решения

В начале 2021 года объекты получила ОО "Труханів Гай": один приобрела, другой приняла в дар. Менее чем через месяц она продала их панамской Inspiration Solutions S.A., которая летом передала имущество в ипотеку этой же ОО. По версии издания, это должно было заблокировать отчуждение. К недвижимости привязали кадастровый номер 8000000000:66:438:0004, хотя Киевсовет никогда не передавал эту землю частным фирмам или ОО.

ОО "Труханів Гай" продала объекты панамской компании и позднее получила их в ипотеку

По делу № 910/64/23 прокуратура добилась отмены регистраций и ипотеки: иск удовлетворили в марте 2024 года, апелляция оставила решение без изменений в июне 2026-го. Уголовное расследование продолжается с августа 2021 года, однако по состоянию на октябрь 2026 года никому не сообщили о подозрении.

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