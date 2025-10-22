Три страны разочаровали Путина: появилась первая реакция Кремля

Российских лыжников не хотят видеть на ближайших Олимпийских играх

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска представителей РФ и Беларуси к Олимпиаде-2026 в Италии даже в нейтральном статусе. В Кремле выразили разочарование в связи с данным решением

Что нужно знать

FIS не пустит российских лыжников к отбору на Олимпийские игры

В Кремле разочарованы данным решением

Только жесткие позиции Норвегии, Швеции и Финляндии сделали возвращение российских лыжников в международный спорт невозможным

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Р-Спорт. По его словам, в Кремле разочарованы этим решением.

Относим с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что это отдельно взятая федерация приняла такое решение. Дмитрий Песков

Отметим, решение о полном недопуске представителей стран-агрессоров к отбору на Олимпийские игры фактически пролоббировали три страны: Норвегия, Швеция и Финляндия. Перед началом заседания совета FIS норвежцы и шведы пригрозили бойкотом в случае возвращения россиян. Кроме того, первый этап нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Куусамо (Финляндия), и финны наверняка не пустили бы россиян на свою территорию. Скандинавские страны имеют колоссальный вес в лыжном спорте, а потому FIS прислушалась к ним, фактически продлив полное отстранение РФ и Беларуси.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, в бобслее и скелетоне не хотят видеть представителей стран агрессоров на ОИ-2026, а в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.