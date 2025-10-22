Три країни розчарували Путіна: з’явилася перша реакція Кремля

Російських лижників не хочуть бачити на найближчих Олімпійських іграх

Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску представників РФ та Білорусі до Олімпіади-2026 в Італії навіть у нейтральному статусі. У Кремлі висловили розчарування у зв’язку з цим рішенням

Що потрібно знати

FIS не пустить російських лижників до відбору на Олімпійські ігри

У Кремлі розчаровані цим рішенням

Тільки жорсткі позиції Норвегії, Швеції та Фінляндії унеможливили повернення російських лижників у міжнародний спорт

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Р-Спорт. За його словами, у Кремлі розчаровані цим рішенням.

Ставимося до цього із розчаруванням. Як ви знаєте, рішення ухвалює окрема федерація за рекомендацією МОК. І ми, звичайно ж, розчаровані через те, що це окремо взята федерація прийняла таке рішення. Дмитро Пєсков

Зазначимо, рішення про повний недопуск представників країн-агресорів до відбору на Олімпійські ігри фактично пролобіювали три країни: Норвегія, Швеція та Фінляндія. Перед початком засідання ради FIS норвежці та шведи пригрозили бойкотом у разі повернення росіян. Крім того, перший етап нового сезону Кубка світу з лижних перегонів пройде в Куусамо (Фінляндія), і фіни, напевно, не пустили б росіян на свою територію. Скандинавські країни мають колосальну вагу у лижному спорті, а тому FIS прислухалася до них, фактично продовживши повне усунення РФ та Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, у бобслеї та скелетоні не хочуть бачити представників країн агресорів на ОІ-2026, а у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.