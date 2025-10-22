Рус

Три країни розчарували Путіна: з’явилася перша реакція Кремля

Михайло Корнілов
Володимир Путін та Дмитро Пєсков Новина оновлена 22 жовтня 2025, 15:18
Володимир Путін та Дмитро Пєсков. Фото Getty Images, en.kremlin.ru

Російських лижників не хочуть бачити на найближчих Олімпійських іграх

Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску представників РФ та Білорусі до Олімпіади-2026 в Італії навіть у нейтральному статусі. У Кремлі висловили розчарування у зв’язку з цим рішенням

Що потрібно знати

  • FIS не пустить російських лижників до відбору на Олімпійські ігри
  • У Кремлі розчаровані цим рішенням
  • Тільки жорсткі позиції Норвегії, Швеції та Фінляндії унеможливили повернення російських лижників у міжнародний спорт
  • Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Р-Спорт. За його словами, у Кремлі розчаровані цим рішенням.

Ставимося до цього із розчаруванням. Як ви знаєте, рішення ухвалює окрема федерація за рекомендацією МОК. І ми, звичайно ж, розчаровані через те, що це окремо взята федерація прийняла таке рішення.

Дмитро Пєсков

Зазначимо, рішення про повний недопуск представників країн-агресорів до відбору на Олімпійські ігри фактично пролобіювали три країни: Норвегія, Швеція та Фінляндія. Перед початком засідання ради FIS норвежці та шведи пригрозили бойкотом у разі повернення росіян. Крім того, перший етап нового сезону Кубка світу з лижних перегонів пройде в Куусамо (Фінляндія), і фіни, напевно, не пустили б росіян на свою територію. Скандинавські країни мають колосальну вагу у лижному спорті, а тому FIS прислухалася до них, фактично продовживши повне усунення РФ та Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, у бобслеї та скелетоні не хочуть бачити представників країн агресорів на ОІ-2026, а у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.

