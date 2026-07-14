Утратил связь с реальностью? Винник похвастался "вечным" статусом в Украине

Певец уверен, что он до сих пор №1 в Украине

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После побега из Украины в начале великой войны и четырех лет жизни в Германии Олег Винник сделал громкое заявление о себе. Певец заверил, что до сих пор имеет статус самого красивого мужчины страны. Впрочем, его слова вызвали вопросы.

В интервью для YouTube-канала "Бескровный подкаст" ведущий назвал Винника украинским секс-символом. Сам певец ответил, что не считает себя таким, ведь, по его словам, подобные звания должны давать люди, а не сам человек себе.

В то же время артист добавил, что, если не ошибается, еще с 2018 года остается "самым красивым мужчиной Украины" по версии журнала Viva! После этого он даже в шутку предложил "передать титул" ведущему, как это сделал ранее Дмитрий Комаров.

Впрочем, слова певца не совсем соответствуют действительности. Дело в том, что Олег Винник действительно стал победителем премии "Viva! Самые красивые-2018" в номинации "Самый красивый мужчина". Это звание определялось по результатам голосования читателей издания и SMS-голосования. Вместе с ним тогда победила Оля Полякова, которую признали самой красивой женщиной года.

Олег Винник. Фото: канал Украина, пресс-служба Олега Винника

Однако премия была ежегодной, а не пожизненной. Победителя определяли по итогам конкретного года. После 2018-го журнал не объявлял Винника "самым красивым мужчиной Украины" каждый год, а сама премия впоследствии вообще прекратила проводиться в привычном формате. Так что утверждение артиста о том, что он непрерывно сохраняет этот статус с 2018 года, журналом Viva! официально не подтверждалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Олег Винник "соблазняет" волчиц мокрой майкой и русскими песнями. В ролике можно увидеть, как Винник со шлангом в руках поливает огород с помидорами и огурцами.