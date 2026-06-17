Metallica поддержала пропагандистов? На странице группы появился страный пост

Коллектив возмутил фанатов коллаборацией с российскими Z-патриотами

Легендарная американская группа Metallica оскандалилась после того, как на официальной странице коллектива появился общий пост с российской рок-группой "Слот". Публикация вызвала отрицательную реакцию в комментариях.

Вокалист андеграундной украинской группы "Силуэт" рассказал о сомнительной репутации российского коллектива после начала полномасштабной войны. Также исполнитель поделился, как появился общий пост легендарного американского коллектива и пропагандистского русского.

После начала войны "Слот" опубликовала заявление, в котором выступила против войны. Поэтому в России начали отменять их концерты, а сам коллектив попал в неофициальные списки нежелательных артистов.

Группа "Слот" была против войны

Впоследствии представители власти предложили группе поучаствовать в государтвенных мероприятиях в обмен на возвращение концертной деятельности. Вокалистка Дарья Ставрович, которая была лицом "Слота" в течение двух десятилетий, не поддержала такое развитие событий и в конце концов ее "попросили" из коллектива.

Российская группа "Слот". Фото: росСМИ

В ноябре 2024 стало известно, что "Слот" выступил на временно оккупированной части Запорожской области. Музыканты дали концерты для российских военных для поддержания "боевого духа".

Причиной совместной публикации стал конкурс каверов, организованный Metallica. Российская группа "Слот" стала победителем одного из этапов. Под этим постом пользователи уже захейтили американскую группу из-за сотрудничества с теми, кто поддерживает войну.

Интересно, что после 24 февраля 2022 года Metallica публично поддерживала Украину и участвовала в финансировании гуманитарных программ для пострадавших от российской агрессии украинцев. В частности, через собственный благотворительный фонд All Within My Hands музыканты сначала пожертвовали 100 тысяч долларов, а затем выделили еще 500 тысяч долларов в поддержку организации World Central Kitchen, которая обеспечивала питанием украинских беженцев.

Группа Metallica

Затем Metallica вместе со своими поклонниками организовала масштабный сбор средств в рамках кампании Months of Giving. Благодаря пожертвованиям, продажам специального мерча и благотворительным аукционам удалось собрать в общей сложности 1 миллион долларов для инициативы #ChefsForUkraine.

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