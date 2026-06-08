Что известно о родителях Мишиной? Пока мама в оккупированном Крыму, актриса засветилась с отцом в стране своей мечты
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Актриса с семьей находится за границей
Известная украинская актриса Ксения Мишина, как недавно показала фото в свадебном наряде, порадовала подписчиков новыми семейными кадрами. Звезда опубликовала редкое фото вместе с отцом Александром и бабушкой, показав теплую семейную встречу за границей.
На новых снимках актриса позирует рядом с самыми близкими людьми. " Па, Ба, Я — в стране моих детских мечтаний", — написала в посте Мишина.
Мишина не уточнила, где именно было сделано фото, однако поклонники предположили, что речь идет об Израиле. Актриса неоднократно рассказывала о своих еврейских корнях и связи с этой страной, ведь там живет ее прабабушка, поэтому такая версия выглядит вполне логичной.
Ксения редко делится семейными кадрами. Особенно редко в ее соцсетях можно увидеть отца, о котором известно немного.
Что известно об отце Ксении Мишиной
Отец актрисы – Александр Мишин. Широкая аудитория впервые поближе познакомилась с ним во время романтического реалити-шоу "Холостячка", где Ксения была главной героиней.
В финальной части проекта состоялось традиционное знакомство участников с семьей звезды. Тогда Александр Мишин появился в эфире и пообщался с претендентами на сердце дочери – Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.
Что известно о маме Ксении Мишиной
Мать Ксении Мишиной также остается человеком непубличным. В траве 2025 актриса сообщала, что ее мама живет в оккупированном Крыму, но тогда приехала в Одессу, чтобы отдохнуть вместе с дочерью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях украинских звезд. Дорофеева похожа на маму, а Осадчая – на папу.