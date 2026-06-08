Що відомо про батьків Мішиної? Поки мама в окупованому Криму, акторка засвітилася з батьком у країні своїх мрій

Акторка із сім'єю перебуває за кордоном

Відома українська акторка Ксенія Мішина, як нещодавно показала фото у весільному вбранні, потішила підписників новими сімейними кадрами. Зірка опублікувала рідкісне фото разом із батьком Олександром та бабусею, показавши теплу родинну зустріч за кордоном.

На нових знімках акторка позує поруч із найближчими людьми. "Па, Ба, Я — в країні моїх дитячих мрій", — написала у дописі Мішина.

Мішина не уточнила, де саме було зроблено фото, однак шанувальники припустили, що йдеться про Ізраїль. Акторка неодноразово розповідала про своє єврейське коріння та зв'язок із цією країною, адже там мешкає її прабабуся, тому така версія виглядає цілком логічною.

Ксенія Мішина з батьком. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія нечасто ділиться сімейними кадрами. Особливо рідко в її соцмережах можна побачити батька, про якого відомо небагато.

Ксенія Мішина та її бабуся. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Що відомо про батька Ксенії Мішиної

Батько акторки — Олександр Мішин. Широка аудиторія вперше ближче познайомилася з ним під час романтичного реаліті-шоу "Холостячка", де Ксенія була головною героїнею.

Ксенія Мішина її батько і Олексій Тригубенко під час зйомок "Холостячки". Фото: скріншот з відео

У фінальній частині проєкту відбулося традиційне знайомство учасників із родиною зірки. Тоді Олександр Мішин з'явився в ефірі та поспілкувався з претендентами на серце доньки — Олексієм Тригубенком та Олександром Еллертом.

Що відомо про маму Ксенії Мішиної

Мати Ксенії Мішиної також залишається людиною непублічною. У траві 2025 року акторка повідомляла, що її мама мешкає в окупованому Криму, але тоді приїхала до Одеси, щоб відпочити разом із донькою.

Ксенія Мішина з мамою. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мама Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків українських зірок. Дорофєєва схожа на маму, а Осадча — на тата.