Самое время приготовить любимый салат: в "АТБ" можно закупиться почти вдвое дешевле

Акционные предложения сделают вкусное блюдо еще и экономным

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Если вы давно хотели приготовить салат с крабовыми палочками, сейчас – самое время. Именно в эти дни приобрести продукты для этого блюда в сети супермаркетов "АТБ" можно по очень приятным ценам.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Акция на продукты

С 19 по 25 августа 2026 года в "АТБ" действует акция "Економія", в рамках которой можно приобрести майонез и крабовые палочки со скидкой более 40%.

В частности, по сниженной цене можно приобрести майонез "Європейський" на перепелиных яйцах жирностью 72% и "Королівський" жирностью 67% в упаковке 500 г. Их стоимость составляет лишь 57,90 грн вместо привычных 96,90 грн.

Майонез с большой скидкой

Еще одно выгодное предложение касается замороженных крабовых палочек ТМ "Водний світ" весом 250 и 520 грамм.

Меньший объем стоит 53,90 грн вместо 91 грн, а больше можно приобрести за 109,90 грн вместо 186,90 грн. Таким образом, экономия составит более 40%.

Крабовые палочки по выгодной цене

Всего на этих двух ингредиентах для салата вы сэкономите 115 грн, заплатив 167,80 грн вместо 283,80 грн.

Рецепт салата с крабовыми палочками

Это блюдо знакомо каждому украинцу и готовится очень просто.

Для салата понадобятся:

250 г крабовых палочек;

3 куриных яйца;

1 банка консервированной кукурузы;

1 свежий огурец;

100–150 г майонеза;

соль по вкусу.

Яйца нужно отварить и охладить, из кукурузы слить жидкость. Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками, добавить майонез, чуть-чуть соли и хорошо перемешать.

Салат с крабовыми палочками

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, рецепт для перекуса и праздничного стола: из одной пачки крабовых палочек — две намазки (видео)