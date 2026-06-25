Колбаса почти за полцены: в "АТБ" устроили большую распродажу мясной продукции

Выгодно закупиться можно до конца этой недели

Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает радовать покупателей акционными предложениями. На этой неделе значительно подешевела колбасная и мясная продукция собственных торговых марок, а размер скидок на отдельные позиции составляет 40%, сообщает "Телеграф".

Больше всего снижение цен затронуло продукцию торговых марок "Мясная лавка" и "Своя линия". В частности, колбаса "Губернская" полукопченая весом 420 грамм теперь стоит 85,90 грн вместо 143,90 грн. Такая же скидка действует и на колбасу "Золотистая" в соответствующей расфасовке.

Также на 40% подешевела колбаса "Молочная" ДСТУ весом 550 грамм. Вместо 179,90 грн за нее сейчас нужно заплатить 107,90 грн.

Большие скидки на колбасу

Любители сосисок также могут сэкономить. Сосиски "К пюрешке" в упаковке 450 граммов продаются со скидкой 35% и стоят 84,90 грн.

Кроме того, акционные ценники появились на других популярных мясных изделиях. Грудинка "Своя линия" "Особая" подешевела на 33% — до 340,89 грн за кг. А ветчина "Куриная" от торговых марок "Мясная лавка" и "Своя линия" весом 500 граммов продается со скидкой 32%.

Больше об этом по ссылке: Цены в "АТБ" обвалились до 54%: распродаются с самой большой скидкой.