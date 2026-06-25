Укр

Колбаса почти за полцены: в "АТБ" устроили большую распродажу мясной продукции

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Успейте купить по акционным ценам
Успейте купить по акционным ценам. Фото Телеграф

Выгодно закупиться можно до конца этой недели

Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает радовать покупателей акционными предложениями. На этой неделе значительно подешевела колбасная и мясная продукция собственных торговых марок, а размер скидок на отдельные позиции составляет 40%, сообщает "Телеграф".

Больше всего снижение цен затронуло продукцию торговых марок "Мясная лавка" и "Своя линия". В частности, колбаса "Губернская" полукопченая весом 420 грамм теперь стоит 85,90 грн вместо 143,90 грн. Такая же скидка действует и на колбасу "Золотистая" в соответствующей расфасовке.

Также на 40% подешевела колбаса "Молочная" ДСТУ весом 550 грамм. Вместо 179,90 грн за нее сейчас нужно заплатить 107,90 грн.

Большие скидки на колбасу

Любители сосисок также могут сэкономить. Сосиски "К пюрешке" в упаковке 450 граммов продаются со скидкой 35% и стоят 84,90 грн.

Кроме того, акционные ценники появились на других популярных мясных изделиях. Грудинка "Своя линия" "Особая" подешевела на 33% — до 340,89 грн за кг. А ветчина "Куриная" от торговых марок "Мясная лавка" и "Своя линия" весом 500 граммов продается со скидкой 32%.

Больше об этом по ссылке: Цены в "АТБ" обвалились до 54%: распродаются с самой большой скидкой.

Теги:
#Скидки #Колбаса #АТБ