Цены упали прямо на глазах: у "АТБ" скидки до 40% на любимые напитки

Оранжевые ценники продержатся неделю

В сети супермаркетов "АТБ" действуют новые акционные предложения на популярные безалкогольные напитки. Скидки действуют на квас, соки, холодные чаи и энергетики разных брендов и форматов.

"Телеграф" расскажет, на чем можно значительно сэкономить. Местами скидки составляют почти 40%.

Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

Больше подешевел квас "Ополье" в бутылках 1,5 л и 0,5 л. Его цена снижена на 39% — теперь она стоит 35,80 грн и 17,90 грн соответственно. Также акция распространяется на напитки "День в День" в бутылках 2 л (три вкуса), где скидки составляют 31-38%.

Энергетический напиток Hell объемом 0,5 л продается со скидкой 35% – его цена составляет 39,90 грн. Кроме того, дешевле можно приобрести холодный чай "Своя линия" в разных форматах — минус 33-35%.

В списке акционных товаров также детский напиток Capri Sun (200 мл, три вкуса), который подешевел на 35% и стоит 17,50 грн. Сок "Своя Линия Seniorik" (200 мл, четыре вкуса) продается со скидкой 32%.

Отдельно действует акция на энергетик MOVEON "Своя линия" (0,5л). Его цена снижена на 39% и составляет 18,54 грн.

В компании отмечают, что акционные предложения будут действовать неделю, поэтому стоит поторопиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет, если в "АТБ" закрыли чек, а за товар вы не рассчитались.