В "АТБ" ценопад на популярное мороженое: с "Каштана", "Хрещатика" и других срезали полцены

Цены в отделе заморозки могут приятно порадовать покупателей

В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акционные предложения. В частности, с большим дисконтом в магазинах продают мороженое.

"Телеграф" рассказывает о том, что можно выгодно приобрести в "АТБ" до 10 июня. Стоит отметить, что скидки в отделе заморозки — одни из самых заметных на этой неделе.

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: что продают со скидкой более 30% на этой неделе".

Что продают по акции

Несколько видов мороженого марки "Рудь" продаются со скидкой -51%:

эскимо "100% мороженое" за 14,50 грн вместо 29,90 грн,

брикет "100%" за 16,50 грн вместо 33,90 грн,

большое ведерко на 500 г – за 67,90 грн вместо 139,50 грн.

то же касается мороженого "Рудь Черника-ежевика" и нескольких других позиций линейки.

Скидки в АТБ

"Каштан", "Лимо" и другие позиции:

Мороженое "Крещатик" пломбир фисташковый продается со скидкой 50% и стоит 17,90 грн.

Мороженое "Три Медведя" в вафельном рожке и линейка "Каштан" и "Лимо" продаются со скидками -45% и -46% — это от 22 до 40 гривен за порцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если в "АТБ" нет ценника на товар, а сканер далеко.