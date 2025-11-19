"Время ограничено": главные заявления Буданова об операции в Покровске, "пленках" Миндича и окне возможностей для мира

Россия не может существовать без войны, отметил глава украинской разведки

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал о ряде ключевых событий и процессов, влияющих на ход войны. Он описал операцию в Покровске, оценил ситуацию с "пленками Миндича" и объяснил, как Россия пытается вмешиваться в украинскую политику.

Также разведчик отметил, что без Трампа у Украины мало шансов на остановку боевых действий. Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

Что нужно знать

Буданов рассказал об операции ГУР в Покровске и ее значении

Он объяснил ситуацию с "Миндичгейтом", поддержав решение президента

В феврале 2026 года возможен перелом в войне

О Покровске

В начале ноября спецназовцы ГУР провели операцию по защите путей снабжения украинских войск в Покровске. Боевая работа прошла на фоне уже официальных заявлений Российской Федерации о взятии города.

"То, что мы сделали, мы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли спокойно, ну, насколько это возможно, подойти к городу на усиление", — отметил Кирилл Буданов,

После этого в РФ уже перестали говорить, что город "взят", а сообщали о "продвижении", "успехах" и т.д.

Ситуация в Покровске

Пока вокруг Покровска и рядом с ним максимально тяжелая ситуация, но защитники держатся, отметил глава ГУР.

О "Пленках Миндича"

Антикоррупционные органы выполнили свою работу, разоблачив, и как минимум, остановив коррупционные деяния в сфере энергетики. Позиция президента Владимира Зеленского по поводу скандала "совершенно правильна". Глава государства, подчеркнул Буданов, принял правильное решение и люди, подозреваемые в сделках, были отстранены и уволены с занимаемых должностей.

"То есть здесь тоже можем констатировать, что он свою работу, на мой взгляд, сделал совершенно правильно", — отметил руководитель ГУР, подчеркнув, что дальше начинается третий, судебный этап.

По его личному мнению, люди, которые во время войны совершали коррупционные деяния в максимально "социально важной сфере", должны понести соответствующее наказание. И никаких оправданий, подчеркнул он, в этом случае быть не может.

О влиянии РФ на украинский политикум

Украина ни в коем случае не сможет избежать попытки России повлиять на ее политическую жизнь и привести к власти лояльных Кремлю политиков. Поэтому украинцы должны иметь разум, чтобы разобраться, кто какую конечную цель ставит, — отметил Буданов.

По его словам, в конце 23-го года в Российской Федерации избрали официальный вектор внешней политики по отношению к Украине.

"Нет смысла делать акцент на том, что хоть как-то ассоциируется с откровенной пророссийской позицией, потому что она не будет иметь никакого эффекта ни сейчас, ни после завершения войны в ближайшие пять лет", — отметил он, добавив, что нужно работать с теми политиками, которые занимают "умеренную" позицию.

Об ответных ударах

Удары, наносимые Украиной по РФ, можно назвать "симметричными действиями". Но эффект от атак россиян ограничивается временными промежутками, подчеркнул Кирилл Буданов.

"Мы бьем по, в том числе, по экспортным возможностям Российской Федерации. Это не ограничивается зимой", — рассказал он, добавив, что эффект от украинских ударов сильно ощущают в сфере нефтепереработки.

О войне РФ против Европы

До завершения боевых действий Россия не пойдет войной на страны Европы, считает Буданов. По его словам, у стран ЕС есть время подготовиться к нападению.

О том, почему Россия не может жить без войны

После окончания войны в Украине в России останется большое количество людей с реальным боевым опытом, и властям нужно будет где-нибудь применить их "навыки", считает Кирилл Буданов. Иначе, подчеркнул он, из-за большого количества криминальных элементов в "мирной жизни" начнутся проблемы с "внутренней стабильностью". К тому же надо успеть, пока человек, получивший боевой опыт, не потерял его по физиологическим причинам. "Поэтому время ограничено", — прогнозирует глава украинской разведки.

О Путине, который хочет жить до 150 лет

Все диктаторы мечтали, чтобы жить дольше, а в лучшем случае жить вечно. И все над этим работали, – говорит Кирилл Буданов, комментируя слухи, что глава Кремля пытается победить старение.

И всех диктаторов объединяет одно – никому не удалось продлить свою жизнь, – заметил он.

Причем, отмечает разведчик, даже если сейчас Путин умрет, Россия не развалится. Смена "первого лица" приведет к определенному перераспределению влияния и финансов, но общий курс страны не изменит.

О возможной отставке

Кирилла Буданова, по слухам, множество раз отстраняли от должности и он лично уже даже не обращает подобные домыслы внимание.

"Я на своем месте, я делаю свою работу. Буду делать ее столько, сколько потребуется", — подчеркнул он.

А к давлению, которое иногда приходится испытывать на столь важной должности, Буданов уже привык и не обращает на это внимание.

"Это моя работа. Я же ее сознательно избрал", — добавил он, объяснив, что даже попытки ликвидировать его он считает стремлением "решить вопрос кардинально".

О четырех регионах Украины, которые хочет Кремль

Заявления России, что Москва будет готова к мирному соглашению после того, как Украина "отдаст" четыре региона с Крымом, является стандартной тактикой ведения переговоров, подчеркнул Кирилл Буданов. При ведении переговоров стороны декларируют максимальную запросную позицию, чтобы появился маневр по якобы их уменьшению.

"Хотя ты заранее понимаешь, что ты спрашиваешь о вещах нереалистичных и нет даже никакого шанса, чтобы это произошло", — пояснил Буданов тактику РФ.

Об обменах. Почему Кремль не возвращает азовцев

Информацию, что Россия не возвращает пленных "азовцев" Кирилл Буданов назвал ложной.

"Возвращаются все бойцы. Просто есть определенные категории, которые труднее доставать", — отметил он.

По его словам, из чуть более 800 человек из "Азова", домой вернулось более 200 человек, то есть четвертая часть.

Просто их отдают с огромными проблемами, искусственно создавая препятствия, а в последнее время и совсем малыми партиями, подчеркнул глава ГУР, объяснив, что подобная ситуация создается искусственно для напряжения внутри общества. Аналогичная ситуация наблюдается и по десантникам, и по морским пехотинцам, добавил он.

О тех, кого кроме Медведчука хочет вернуть Путин

Россия передала Украине список лиц, которых она хочет вернуть. В основном, отметил Буданов, это "шпионы".

Среди них есть несколько человек достаточно высокого статуса, поэтому, подчеркнул глава украинской разведки, "работать есть с кем".

О том, когда будет переломный момент в войне

Украина приблизится к мирному соглашению и окончанию российско-украинской войны. Для этого нужно, чтобы многие факторы в РФ, Украине, а также США и ЕС совпали. А это произойдет в конце зимы в следующем году.

"Все события будут в начале, середине февраля", — предполагает разведчик.

О мерах, которые делают невозможным повторение войны

Международная архитектура безопасности в будущем будет видоизменена, убежден Буданов. "Многие страны сделали для себя вывод, что прежде всего надо опираться на свои собственные силы и выстраивать сильные двусторонние отношения с теми, в ком они будут уверены, то есть с теми, кто точно придет им на помощь", — пояснил он.

Дискуссии, проходившие в начале полномасштабного вторжения, показали, что определенные страны категорически не готовы к принятию радикальных решений. И внутри стран ЕС и НАТО сделали из этого выводы. Поэтому, предполагает Буданов, параллельно с существованием крупных военно-политических блоков будут появляться новые региональные образования.

О Трампе

Действия американского президента Дональда Трампа по отношению к Украине остаются максимально системными и последовательными.

"Без его вмешательства, я не думаю, что есть шанс на остановку боевых действий по состоянию на данный момент", — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, "Телеграф" писал, что в августе Кирилл Буданов комментировал возможные сценарии прекращения войны в Украине.