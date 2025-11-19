"Час обмежений": головні заяви Буданова про операцію в Покровську, "плівки" Міндіча та вікно можливостей для миру

Росія не може існувати без війни, зазначив глава української розвідки

Очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів про низку ключових подій і процесів, що впливають на хід війни. Він описав операцію у Покровську, оцінив ситуацію з "плівками Міндіча" та пояснив, як Росія намагається втручатися в українську політику.

Також розвідник зазначив, що без Трампа в України мало шансів на зупинення бойових дій. Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

Що треба знати

Буданов розповів про операцію ГУР у Покровську та її значення

Він пояснив ситуацію з "Міндічгейтом", підтримавши рішення президента

У лютому 2026 року можливий перелом у війні

Про Покровськ

На початку листопада спецпризначенці ГУР провели операцію з захисту шляхів постачання українських військ у Покровську. Бойова робота відбулася на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста.

"Те, що ми зробили, ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, ну, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення", — зазначив Кирило Буданов.

Після цього в РФ вже перестали казати, що місто "взято", а повідомляли про "просування", "успіхи" тощо.

Ситуація у Покровську

Наразі навколо Покровська та поряд з ним максимально важка ситуація, але захисники тримаються, зазначив глава ГУР.

Про "Плівки Міндіча"

Антикорупційні органи виконали свою роботу, викривши та, як мінімум, зупинивши корупційні діяння у сфері енергетики.

Позиція президента Володимира Зеленського з приводу скандалу "абсолютно правильна". Глава держави, наголосив Буданов, прийняв правильне рішення й люди, яких підозрюють у оборудках, були відсторонені та звільнені з займаних посад.

"Тобто тут теж можемо констатувати, що він свою роботу, на мій погляд, зробив абсолютно правильно", — зауважив керівник ГУР, наголосивши, що далі починається третій, судовий етап.

На його особисту думку, люди, які під час війни робили корупційні діяння в максимально "соціально-важливій сфері", мають понести відповідне покарання. І жодних виправдань, наголосив він, у цьому випадку бути не може.

Про вплив РФ на український політикум

Україна у жодному разі не зможе уникнути намагання Росії повпливати на її політичне життя та привести до влади лояльних Кремлю політиків. Тому українці повинні мати розум, щоб розібратись, хто яку кінцеву мету ставить, — зазначив Буданов.

За його словами, наприкінці 23-го року в Російській Федерації обрали офіційний вектор зовнішньої політики стосовно України.

"Нема сенсу робити акцент на тому, що хоч якось асоціюється з відвертою проросійською позицією, бо вона не буде мати жодного ефекту ні зараз, ні після завершення війни у найближчі п'ять років", — зауважив він, додавши, що треба працювати з тими політиками, які займають "помірковану" позицицію.

Про удари у відповідь

Удари, які наносить Україна по РФ, можна назвати "симетричними діями". Але ефект від атак росіян обмежується часовими проміжками, наголосив Кирило Буданов.

"Ми б'ємо по, в тому числі, по експортних спроможностях Російської Федерації. Це не обмежується зимою", — розповів він, додавши, що ефект від українських ударів сильно відчувають у сфері нафтопереробки.

Про війну РФ проти Європи

До завершення бойових дій в Україні Росія не піде війною на країни Європи, вважає Буданов. За його словами, країни ЄС мають час підготуватися до нападу.

Про те, чому Росія не може жити без війни

Після закінчення війни в Україні у Росії залишиться велика кількість людей з реальним бойовим досвідом, і владі потрібно буде десь застосувати їхні "навички", вважає Кирило Буданов.

Інакше, наголосив він, через велику кількість кримінальних елементів у "мирному житті" розпочнуться проблеми з "внутрішньою стабільністю". До того ж, треба встигнути, поки людина, яка отримала бойовий досвід, не втратила його з фізіологічних причин. "Тому час обмежений", — прогнозує очільник української розвідки.

Про Путіна, який хоче жити до 150 років

Усі диктатори мріяли, щоб жити довше, а в найкращому випадку "жити вічно". І всі над цим працювали, — каже Кирило Буданов, коментуючи чутки, що глава Кремля намагається перемогти старіння.

І усіх диктаторів об'єднує одне — нікому не вдалося продовжити своє життя, — зауважив він.

Причому, наголошує розвідник, навіть якщо зараз Путін помре, то Росія не розвалиться. Зміна "першої особи" призведе до певного перерозподілу впливу і фінансів, але загальний курс країни не змінить.

Про можливу відставку

Кирила Буданова, за чутками, безліч разів відстороняли від посади і він особисто вже навіть не звертає подібні домисли увагу.

"Я на своєму місці, я роблю свою роботу. Буду робити її стільки, скільки буде потрібно", — підкреслив він.

А з тиском, який іноді доводиться відчувати на такій важливій посаді, Буданов вже звикся та не звертає на це увагу.

"Це моя робота. Я ж її свідомо обрав", — додав він, пояснивши, що навіть спроби ліквідувати його він вважає намаганням "вирішити питання кардинально".

Про чотири регіони України, які хоче Кремль

Заяви Росії про те, що Москва буде готова до мирної угоди після того, як Україна "віддасть" чотири регіони з Кримом, є стандартною тактикою ведення переговорів, підкреслив Кирило Буданов.

При веденні перемовин сторони декларують максимальну запитну позицію, щоб з'явився маневр по нібито їх зменшенню.

"Хоча ти заздалегідь розумієш, що ти запитуєш речі нереалістичні і нема навіть жодного шансу, щоб це відбулося", — пояснив Буданов тактику РФ.

Про обміни. Чому Кремль не повертає азовців

Інформацію про те, що Росія не повертає полонених "азовців" Кирило Буданов назвав неправдивою.

"Повертаються всі бійці. Просто є певні категорії, які важче діставати", — зауважив він.

За його словами, з трохи більше ніж 800 людей з "Азову", додому повернулося понад 200 людей, тобто четверта частина.

Просто їх віддають з величезними проблемами, штучно створюючи перепони, а у останній час й зовсім малими партіями, особливо в останній час, наголосив глава ГУР, пояснивши, що подібна ситуація створюється штучно для напруження всередині суспільства. Аналогічна ситуація спостерігається й по десантниках, й по морських піхотинцях, додав він.

Про тих, кого крім Медведчука, хоче повернути Путін

Росія передала Україні перелік осіб, яких вона хоче повернути. Здебільшого, зазначив Буданов, це "шпигуни".

Серед них є кілька людей доволі високого статусу, тому, підкреслив глава української розвідки, "працювати є з ким".

Про те, коли буде переломний момент у війні

Україна наближатиметься до мирної угоди та закінчення російсько-української війни. Для цього потрібно, аби багато факторів у РФ, в Україні, а також США та ЄС збіглися. А це станеться наприкінці зими наступного року.

"Всі події будуть на початку, середині лютого", — припускає розвідник.

Про заходи, які унеможливлять повторення війни

Міжнародна архітектура безпеки у майбутньому буде видозмінена, переконаний Буданов.

"Багато країн зробили для себе висновок, що перш за все треба опиратися на свої сили власні і вибудовувати сильні двосторонні відносини з тими, в кому вони будуть впевнені, тобто з тими, хто точно прийде їм на допомогу", — пояснив він.

Дискусії, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення, показали, що певні країни категорично не готові до прийняття радикальних рішень. І всередині країн ЄС та НАТО зробили з цього висновки. Тому, припускає Буданов, паралельно з існуванням великих воєнно-політичних блоків, з'являтимуться нові регіональні утворення

Про Трампа

Дії американського президента Дональда Трампа стосовно України залишаються максимально системними і послідовними.

"Без його втручання, я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз", — заявив Кирило Буданов.

