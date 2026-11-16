Деньги есть, но кредиты не дают: как банки подсели на миллиардные проценты от НБУ

Заработки на депозитных сертификатах Нацбанка стали настоящей кормушкой для финучреждений

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Украинские банки все глубже погружаются в инертную жизнь и пассивные заработки. С начала войны они в 30 раз увеличили свои вложения в депозитные сертификаты НБУ (нацбанковские депозиты) и втянулись в государственные заработки, поэтому все меньше думают об активном кредитовании экономики и других активных заработках. Многие из них плотно подсели на один вид госдоходов и будут иметь большие проблемы, когда те начнут таять. Что неминуемо произойдет — в бюджете меньше денег, и в приоритете не кормление банкиров, которым не хватает на новые Lamborghini и Maserati, а оборона, энергетика и стабилизация экономики. Так что расходы на банки точно зарежут, и они могут начать закрываться, если не поменяют способ заработков.

"Телеграф" публикует свой ТОП банков, наиболее зависимых от депозитных сертификатов Нацбанка, а также их собственные объяснения текущей политики и прогноз на будущее.

Временная зависимость переросла в болезнь

Пересидеть, переждать и спрятаться – главный принцип большинства наших банков с начала полномасштабного вторжения. Некоторые еще создают иллюзию поддержки экономики и кредитования, делая рекламные фото рядом с комбайнером, владельцем солнечной станции или другим заемщиком. Но другие, и таких десятки, давно спрятались под корягу и не выныривают из-под нее.

Львиную долю реальных новых кредитов (бизнес+население) выдает пятерка государственных банков, которых пинками в то кредитование загоняет государство (владелец), — на них приходится 46,8% (на 614,3 млрд грн) от всего кредитного финансирования. Это данные НБУ на 1 сентября 2026 года.

Что же делают остальные 54 банка, на которые приходится 53,2% кредитов (на 698,1 млрд грн), что очень мало в пересчете на одно финучреждение?

Некоторые пытаются реализовывать единичные проекты, преимущественно энергетические, и понемногу развивают кредитование населения, где на кредитных лимитах по карточкам можно зарабатывать от 45% годовых (когда люди не пользуются льготными грейс-периодами) до 60-80% годовых. Еще кто вкладывается во внутренние гособлигации, бьют себя в грудь и рассказывают по любому случаю о своем патриотизме, хотя преимущественно их привлекают дополнительные возможности при резервировании и текущие ставки. Банковский "патриотизм" обычно рассчитывается на калькуляторе.

Большинство банков с начала полномасштабного вторжения кредитуют очень осторожно и очень часто для формы. В то же время основную ставку делают на пассивные заработки — на нацбанковские депозиты, то есть депозитные сертификаты Нацбанка, о которых уже писал "Телеграф", проценты по ним платит государство. То есть платит НБУ со своего дохода, уменьшая тем самым перечисления в госбюджет: отрезая большой кусок денег у государства и отдавая его именно банкам.

Если перед началом полномасштабного вторжения, в январе-феврале 2022-го, суточные вложения банков в эти депосертификаты составляли от 20 млн грн до 70 млн грн, то этой осенью достигали 601,7 млн грн. Прыжок в 30 раз, небо и земля.

Это как если бы рядовой человек уволился с работы, почти ничего не делал или работал бы, скажем, 2 часа в день. А жил бы преимущественно на средства пассивного дохода — проценты по банковским депозитам.

То, что в начале большой войны было временным вариантом, стало огромным корытом, настоящей кормушкой для всей банковской системы. Это доказывает анализ доходной части банков, который "Телеграф" осуществил по нескольким разным методикам. И стало ясно, что, как ни крути, а у значительного количества банков наибольшую часть процентных (основных) доходов составляют заработки не от кредитования бизнеса/населения или от вложений в гособлигации, а именно от государственных процентов. Это процентные доходы (как их квалифицирует НБУ) от Нацбанка по его депозитным сертификатам. Не менее трети работающих банков очень зависимы от них.

"Телеграф" сравнил проценты, которые банки получают от НБУ по его сертификатам, и остальные проценты, заработанные в целом на всех операциях (валовых), и выявил такую зависимость:

8 банков — от НБУ от 50% до 87% всех процентных заработков. Наиболее зависимыми являются СЕБ Банк Корпоративный (87%) и Ситибанк (73,2%);

всех процентных заработков. Наиболее зависимыми являются СЕБ Банк Корпоративный (87%) и Ситибанк (73,2%); 18 банков — от НБУ от 20% до 45,7% всех процентных заработков. Наиболее зависимыми в этой группе являются Креди Агриколь Банк (45,7%) и Нексент Банк (44,5%);

всех процентных заработков. Наиболее зависимыми в этой группе являются Креди Агриколь Банк (45,7%) и Нексент Банк (44,5%); 13 банков — от НБУ от 3,6% до 19,2% всех процентных заработков.

И только последний вариант с 13 банками можно считать более или менее приемлемым и сопоставимым с довоенной практикой.

Зависимость банков от доходов по депозитным сертификатам НБУ. Инфографика "Телеграфа"

Некоторые банкиры настаивают, чтобы их зависимость от нацбанковских заработков рассчитывали не к валовым процентным заработкам, а только к чистым процентным — это когда из полученных валовых процентов исключаются текущие расходы, то есть то, что платят вкладчикам (по депозитным процентам) и прочее. Но от такого сравнения показатели банков выглядят только хуже. Тогда оказывается, что проценты по депозитным сертификатам вообще в разы больше чистого заработка по процентам, согласно статистике НБУ. Сравнение выглядит совершенно ошеломляюще: у СЕБ Банк Корпоративный – 207,7%, Радабанк – 194,7%, Акордбанк – 194,7%.

Банки подсели на государственные средства

Какие-то банки трезво оценивают свою зависимость от заработков от Нацбанка, а какие-то устраивают детские претензии, что им не нравится методика оценивания. Ведь он доказывает простой тезис — если завтра НБУ резко сократит свои проценты по депозитным сертификатам, то банки не смогут себя прокормить. Ведь их доходы по этому направлению сильно сократятся, а других сравнимых доходов у них просто нет. Остального — слишком мало.

В нормальной ситуации банки должны зарабатывать на двух ключевых направлениях — это кредитование (бизнес + население) и инвестиции в ценные бумаги. В западных странах большой выбор таких бумаг — гособлигации, корпоративные облигации, акции и т.д., а в Украине это только ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма), обо всем остальном можно забыть. Потому что фондового рынка в нашем государстве как не было, так и нет и не просматривается в перспективе.

Дополнительным заработком банков могут быть, например, торговые операции, где доминирует наличный валютообмен: когда населению меняют в разные стороны преимущественно доллары/евро. А еще в некоторых банках научились зарабатывать на дополнительных услугах типа инкассации. Хотя после громких скандалов с уголовными производствами по вывозу банковскими инкассаторами уклоняющихся от военной службы за границу, о парках инкассаторских броневиков предпочитают не вспоминать.

На последнем месте в списке заработков должны быть проценты по депозитным сертификатам НБУ, потому что в них вкладывают избыточные средства. Когда какие-то крохи остались от кредитования и вложений в ОВГЗ.

Впрочем, сейчас это не так. Некоторые банки поставили на это немало или почти все, стали денежными пылесосами: только и собирают депозиты населения и бизнеса, чтобы вложиться в нацбанковские сертификаты и без больших усилий и рисков получить безумные проценты от регулятора (от 16,5% до 19% годовых). Несмотря на то, что так забирают средства из государственного бюджета во время страшной войны, когда денег не хватает на оборону.

Если проводить аналогию с семьей, то можно поделить ее состояние на несколько групп в идеальном варианте. Обычно главным добытчиком в семье является отец, чьи заработки сравнимы с банковским доходом от всего кредитования — он приносит в домашний бюджет 60% дохода. Мать на втором месте, и ее вклад можно сравнить с инвестициями в гособлигации — 25% заработка. На третье место можно поставить бабушку с ее пенсией и возможной скромной подработкой, что целесообразно сравнить с депозитными сертификатами НБУ, на которые в нормальной ситуации должно приходиться всего 10%. А остальные 5% – это стипендия внука с небольшими халтурками по ходу, что в большинстве банков можно сравнить с дополнительными услугами и бизнесами.

Так вот сейчас в украинской банковской системе в данной аналогии все перевернулось с ног на голову.

У нас семью обеспечивает преимущественно работающая бабушка, вкладывающая до 60% всего семейного бюджета. А отец с матерью с трудом подбрасывают туда только 25-35% заработка на двоих. В то же время этих нахлебников нельзя назвать бездельниками, потому что они продолжают прилагать усилия — ежедневно ходят на работу и возвращают обессиленными и голодными, после чего уплетают за обе щеки, не уменьшая нагрузки на семейный бюджет.

Так и с банками. Может, они и пытаются зарабатывать на чем-то другом, но по факту самые большие заработки получают от Нацбанка по его сертификатам.

Если сделать еще один расчет и сравнить нацбанковские доходы с итоговым доходом банка до налогообложения (из которого уже отняли все расходы, кроме налогов), то увидим, что проценты от НБУ в десятки раз больше. К примеру, у недавно переименованного Правэкс Банка/Интеза Санпаоло Банка проценты по депосертификатам сразу в 125 раз больше дохода до налогообложения, а тройка в таком соотношении выглядит так:

Правэкс Банк/Интеза Санпаоло Банк – в 125 раз больше; Индустриалбанк – в 42,7 раза больше; Банк Авангард – в 27 раз больше.

То есть больше всего доходов банки зарабатывают в Нацбанке, а по остальным направлениям — гораздо меньше. В то же время на это остальное направление и на собственное содержание (зарплаты/бонусы, обслуживание отделений и т.п.) они тратят много денег (не имея соответствующего заработка), по сути, проедают проценты, полученные по депозитным сертификатам. И в результате остаются скромные остатки в виде доходов до налогообложения.

"Телеграф" свел десятку банков, где такое сравнение является наиболее показательным, добавив другие финансовые показатели, чтобы можно было увидеть результаты работы финучреждений.

Операции банков с депозитными сертификатами НБУ на фоне других операций, млн грн

Какой ультиматум поставил Нацбанк

Слабое развитие кредитования и паразитирование преимущественно на пассивном доходе от депозитных сертификатов НБУ — не нравится не только сторонним наблюдателям, но и регулятору. Источники "Телеграфа" рассказывают, что в июле 2026 года Нацбанк даже вызвал руководителей 12 небольших банков и открыто заявил, что не готов и дальше "их из пипетки кормить". Им следует менять модель функционирования. Более того, они должны это сделать, потому что НБУ уменьшит проценты по своим сертификатам, и доходы по ним заметно упадут. Не может государство так долго кормить банки.

Национальный банк считает тунеядцами тех финансистов, у которых ключевой целью является преимущественно сбор депозитов населения для размещения в его депозитные сертификаты. Это может быть подработкой, а не основным видом деятельности. Потому что не является настоящим предназначением и работой банковского учреждения, а откровенным бездельем и ленью.

Этим 12 банкам, если они не поменяют свою стратегию, Нацбанк нарисовал четыре дальнейших сценария движения:

Сокращение банковской лицензии. То есть НБУ не разрешит таким финучреждениям определенные виды деятельности. К примеру, запретит привлекать вклады населения. Переход на лицензию финансовой компании. Банк с широкими возможностями для операций сузится до узкой деятельности финкомпании. К примеру, ФК не может привлекать депозиты или проводить классическое расчетно-кассовое обслуживание и не будет членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. Так поступили владельцы Банка Портал в феврале 2025-го, которые вместо банка остались с одноименной финкомпанией, а еще раньше, в 2024-м, — акционеры Альпари Банка, в 2019-м — хозяева Вернум Банка. Нечасто встречающееся на нашем финансовом рынке объединение с другими банками то ли из-за тотального недоверия, то ли из-за больших амбиций собственников. В последний раз, еще в 2019 году Укрсоцбанк присоединился к Альфа-Банку, который уже во время войны был переименован в Сенс Банк и национализирован. В 2017-м Экспресс-Банк вошел в состав Индустриалбанка, который стал его преемником, в 2015-м ПУМБ присоединил к себе "Ренессанс Капитал", а к тому же в 2011-м — к тому же ПУМБу присоединился Донгорбанк. Закрытие банка. Или самостоятельное, по решению акционеров, или принудительное по инициативе Нацбанка. За последнее десятилетие в Украине было закрыто более 25 банков, а с 2014-го — вообще более 100. Последним, в апреле 2026 года, прикрыли национализированный Мотор-Банк, часть активов/обязательств передали Асвио Банку (братьев Александра и Вячеслава Супруненко), а в 2024-м — Комиинвестбанк, который связывали с Ужгородским коньячным заводом и Владимиром Гисемом.

Для дальнейшего выбора осталось немного времени — до конца 2026 года. Со следующего года выбор за банки уже будет делать НБУ в одностороннем порядке.

Полного списка вызванной регулятором двенадцатки банков, у "Телеграфа" нет. Заседание было закрытым, и содержание обсуждаемых проблем узнали из источников.

Как сами банки объясняют свою политику

В то же время "Телеграф" пообщался с банками, чья доходность и выживание в непростое военное время сильно зависит от заработков на депозитных сертификатах НБУ, предоставили им возможность объяснить свою позицию и дальнейшие планы на жизнь. Но каждый спросил о планах продаться новым владельцам или объединиться с другими банками-партнерами.

Обычно подсадку на депосертификаты НБУ объясняли:

Большими рисками потери заемщика в кредитовании. Банки признавались, что кредитовать реальный сектор экономики очень страшно из-за военных рисков и потерь в результате атаки врага. Любое предприятие из-за бомбежек и обстрелов может быть частично или полностью уничтожено страной-террористкой, и частично или полностью потерять платежеспособность и прекратить кредитные выплаты банку. Растущими рисками банкротства бизнеса. Даже когда предприятие вывезет производственные мощности, склады в более или менее безопасное место (западные области Украины или за границу), и каждый день не будет страдать от военных атак, оно все же будет подвергаться экономическим рискам воюющей Украины. От тотально дефицитного и зависимого от международных доноров госбюджета до падения спроса на товары и услуги со стороны коммерческих заказчиков и населения, чьи доходы сокращаются. Краткосрочными ресурсами. В условиях войны украинцы обычно не рискуют оставлять деньги на срочных депозитах банков без права досрочного снятия, поэтому около 66-68% вкладов остаются на карточных счетах. И даже когда открывают настоящие депозиты, то преимущественно на 3 месяца, реже – на 6 мес. Выдавать же таким коротким ресурсом даже среднесрочные кредиты (1-1,5 года) — это риск, который может вылиться в крах банка при любом ажиотаже или даже беспокойстве вкладчиков, которые вдруг начнут активнее снимать свои средства. Финансисты называют это "гэпами", от английского gap — разрыв, промежуток, пробел, в таком случае в сроках размещения и использования денежных ресурсов.

Но лучше всего объяснить все же могут только сами банки, среди которых только один (Индустриалбанк) решил проигнорировать наши вопросы. Приводим ключевые тезисы и перед ними даем краткие вводные данные каждой структуры. Чтобы было понятно, сколько денег каждый банк собрал с вкладчиков (население+бизнес), сколько вложили во все кредитование и гособлигации и сколько на этом заработали. В то же время приводим данные об объемах капиталов, вложенных в депосертификаты НБУ, и о полученных на них заработках.

Это все дает понимание, на каком именно бизнесе больше всего зарабатывает финучреждение. Информацию приводим на 1 августа 2026 года, по данным Нацбанка.

1. Правэкс Банк, недавно переименованный в Интеза Санпаоло Банк

На 100% принадлежит итальянской (Турин) группе Intesa Sanpaolo.

Вклады клиентов (население + бизнес) — 14,7 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 2,1 млрд грн ;

; Вложения в гособлигации – 4,1 млрд грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 5,1 млрд грн ;

; Общие процентные доходы – 1 млрд грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ — 450 млн грн (43,8% от общих);

Доходы до налогообложения — 3,6 млн грн.

"Кредитная политика банка остается выборочной и консервативной: мы сосредотачиваемся на финансировании наиболее устойчивых и кредитоспособных клиентов, уделяя особое внимание компаниям и отраслям, которые имеют стратегическое значение для экономики Украины. В таких условиях депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ являются важными инструментами управления ликвидностью, позволяющими эффективно размещать временно свободные средства, сохраняя необходимый запас финансовой устойчивости и способности своевременно выполнять обязательства перед клиентами", — пояснила "Телеграфу" инвестиции член правления, руководитель главного финансового управления Интеза Санпаоло Банка Светлана Крамарова.

И заверила, что не видит в нацбанковских депосертификатах альтернативы кредитованию. Хотя из данных банка видно, что в сертификаты вложено в 2,4 раза больше, чем все кредитование (лишь 2,1 млрд грн), и именно на них получено больше всего процентного заработка (43,8%).

"Банк постоянно оценивает риски концентрации, процентный риск и возможные изменения монетарной политики НБУ, соответственно корректируя структуру активов", — заверила Крамарова.

Интеза Санпаоло Банк не сообщил о планах продаж или слияний.

2. Индустриалбанк

Крупнейший акционер Игорь Дворецкий с двойным гражданством Украина/Швейцария (кантон Цюрих) – 72,7% акций.

Вклады клиентов (население + бизнес) – 2,8 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 729,7 млн грн ;

; Вложения в гособлигации – 0;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 1,6 млрд грн ;

; Общие процентные доходы — 206,8 млн грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ – 141 млн грн (68,1% от общих);

Доходы до налогообложения – 3,3 млн грн.

Объяснений не дал. Но видно, что вложения в нацбанковские сертификаты в 2,2 раза больше, чем в кредитование. Инвестиций в гособлигации нет вообще. И наибольшая часть процентов — 68,1% — заработана именно на сертификатах, без которых банк при сохранении такой политики не сможет себя прокормить.

О планах продаж или слияния Индустриалбанка неизвестно.

3. Банк Авангард

В равных пропорциях (50/50) владельцами являются двое украинцев с несколькими гражданствами: Макар Пасенюк (Украина/Великобритания/Швейцария) и Константин Стеценко (Украина/Великобритания, ОАЭ).

Вклады клиентов (население + бизнес) – 1 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 0;

Вложения в гособлигации — 872 млн грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 118 млн грн;

Общие процентные доходы — 110 млн грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ – 37,9 млн грн (34,5% от общих);

Доходы до налогообложения – 1,4 млн грн.

"Бизнес-модель и стратегия Банка не претерпели изменений с начала его работы. АО "Банк Авангард" является банком казначейского типа, который сосредотачивает свою деятельность на таких основных направлениях, как торговля ОВГЗ, операции РЕПО с ними, активное участие на рынке межбанковских кредитов, валютные операции и операции с производными финансовыми инструментами", — говорится в объяснении пресс-службы банка "Авангард".

Там не скрывают своего нежелания кредитовать население и откровенно говорят, что заработки на нацбанковских сертификатах позволяют рассчитываться с вкладчиками и поддерживать платежеспособность.

"Доля вложений в депозитные сертификаты НБУ в активах Банка в разные дни составляет от 5% до 40% в зависимости от конъюнктуры рынка и особенностей движения средств клиентов. По меньшей мере, 85% активов банка размещаются на срок до 30 дней, а по меньшей мере 85% активов поддерживаются в высоколиквидной форме и состоят, в частности, из межбанковских кредитных операций, портфеля ОВГЗ и остатков средств на корреспондентских счетах в надежных банках", — уточнили в "Авангарде".

Банк Авангард не сообщил о планах продаж или слияний с другими финучреждениями.

4. Акордбанк

Крупнейший акционер Даниил Волынец с двойным гражданством (Украина/США) — 74,77% акций, который является мужем Оксаны Маркаровой — советника президента по восстановлению Украины и инвестициям. Второй владелец существенного участия с пакетом 24,85% – это председатель правления Алексей Руднев.

Вклады клиентов (население + бизнес) — 26,2 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 1,6 млрд грн ;

; Вложения в гособлигации — 3,6 млрд грн ;

; Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 12,5 млрд грн ;

; Общие процентные доходы — 1,7 млрд грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ – 1,1 млрд грн;

Доходы до налогообложения – 50,1 млн грн.

"Банк управляет ликвидной позицией по классическим принципам. Он оценивает срочность, стабильность и концентрацию каждого источника финансирования. Стабильную часть ("ядро") остатков банк направляет в более доходные активы с более длинными сроками размещения. Волатильную часть он держит в краткосрочных инструментах, гарантированно и мгновенно превращающихся в деньги без потери стоимости. Депозитные сертификаты НБУ именно такой инструмент: безрисковый, краткосрочный, с предполагаемой доходностью", — прокомментировал "Телеграфу" действующую политику член правления Акордбанка Николай Войткив.

Как видно из данных НБУ, вложения Акордбанка в депозитные сертификаты регулятора в 7,8 раза превышают размер общего кредитного портфеля и в 3,5 раза — инвестиции в гособлигации. В то же время в банке настаивают на том, что наращивали кредитование.

"Банк руководствуется базовым правилом банковского дела: сроки и характер ресурсов должны соответствовать срокам и характеру активов. Долгосрочные кредиты населению и бизнесу нельзя финансировать короткими и волатильными средствами клиентов, тем более в нестабильных и неопределенных условиях, вызванных войной РФ против Украины. Все срочные депозиты физических лиц в банке — краткосрочные", — рассказал Войткив.

Он отметил, что стратегия и бизнес-модель банка утверждается на трехлетний горизонт, и последующая актуализация состоится в начале 2027 года. А также сообщил, что Акордбанк будет развивать транзакционный (расчетный) бизнес, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, операции с платежными картами и зарплатные проекты предприятий.

"Акционеры банка не рассматривают ни продажи Акордбанка, ни его объединения или слияния с другими банками. Никаких переговоров на этот счет не ведется", — заверил Николай Войткив.

5. Коминбанк

Крупнейшим владельцем является иностранец Стефан Пол Пинтер с двойным гражданством (Великобритания и США) – 94,9% акций.

Вклады клиентов (население + бизнес) — 4,6 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 2,6 млрд грн;

Вложения в гособлигации — 933,8 млн грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ – 1 млрд грн;

Общие процентные доходы — 432,1 млн грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ — 87,1 млн грн (20,2% от всех);

Доходы до налогообложения – 3,9 млн грн.

"На протяжении 33 лет банк развивался преимущественно как корпоративный, сосредотачиваясь на обслуживании клиентов юридических лиц и развитии соответствующих финансовых продуктов. Розничный сегмент при этом не являлся приоритетным направлением бизнеса. Именно такая специфика деятельности в значительной степени объясняет текущие показатели и упомянутые вами пропорции", — прокомментировала "Телеграфу" свои показатели пресс-служба Коминбанка.

Там заверили, что постепенно расширяют присутствие в обслуживании населения, в том числе обновляют мобильное приложение.

"В дальнейшем мы планируем диверсифицировать портфель наших активов, и доля доходов от депозитных сертификатов будет уменьшаться", — пообещали в Коминбанке.

О смене владельца пока отвечают осторожно.

"О возможной продаже банка, слиянии или других корпоративных изменениях, пока у нас (пресс-служба) нет никакой информации о подобных решениях", — отметили "Телеграфу".

6. Агропросперис Банк

Совладельцы гражданин США Джордж Рор и Морис Табасиник с двумя гражданствами – США, Австрия.

Вклады клиентов (население + бизнес) — 4,6 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 2,2 млрд грн;

Вложения в гособлигации — 370,6 млн грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 789 млн грн;

Общие процентные доходы — 405,7 млн грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ – 100,7 млн грн (24,8% от всех);

Доходы до налогообложения – 6,2 млн грн.

"Основная стратегическая цель Агропросперис Банка — кредитование сельскохозяйственных производителей. Размещение временно свободной краткосрочной ликвидности в депозитные сертификаты НБУ полностью соответствует срочной структуре активов и пассивов и бизнес-модели банка. Кредитование клиентов и размещение средств в депозитные сертификаты осуществляются из разных корзин срочности пассивов банка", — прокомментировал "Телеграфу" ситуацию финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан.

Впоследствии там планируется увеличивать заработки в агросекторе.

"В предыдущие периоды банк последовательно наращивал комиссионные доходы. В то же время в 2026 году логистические трудности, с которыми столкнулись сельскохозяйственные производители, оказали существенное влияние на этот показатель. По мере возобновления деловой активности агросектора комиссионные доходы банка будут расти", — считает Штефан.

Он отметил, что краткосрочные ресурсы нецелесообразно направлять на долгосрочное кредитование. А еще добавил, что пока не планируется смена бизнес-модели банка. Хотя и намекнул на снижение процентов по привлекаемым вкладам в случае снижения Нацбанком ставок по его депозитным сертификатам.

Александр Штефан заявил, что банк не ведет переговоров о продаже или слиянии.

7. Пиреус Банк МКБ

Крупнейший владелец греческий Piraeus Bank (Афины) — 99,99 акции.

Вклады клиентов (население + бизнес) — 11,6 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 3,2 млрд грн ;

; Вложения в гособлигации — 904,5 млн грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 6,8 млрд грн ;

; Общие процентные доходы — 761,3 млн грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ — 404,1 млн грн (53,1% от всех);

Доходы до налогообложения – 29,8 млн грн.

Несмотря на то, что вложения Пиреус Банком в депозитные сертификаты НБУ в 2,1 раза больше всего кредитного портфеля, там уверяют, что понемногу отходят от этой зависимости.

"С июля по сентябрь 2026 года доля валового кредитного портфеля в общих активах банка выросла с 24% до 29%, тогда как доля депозитных сертификатов НБУ сократилась с 50% до 43%", — говорится в официальной позиции Пиреус Банка, предоставленной "Телеграфу".

Там утверждают, что приоритетом греческого банка в Украине будет кредитование, хотя бы со временем. Хотя он и вышел из розничного сегмента (ипотеки и кредитных карт) и из крупного корпоративного сегмента, но перешел в категорию малого и среднего бизнеса. А еще сотрудничает в этом направлении с украинской финтех-компанией Activitis, специализирующейся на финансировании клиентов агросектора — вместе обслуживают фермеров.

Уходить из Украины греки вроде бы не планируют.

"Акционер Пиреус Банка рассматривает свое присутствие в Украине как стратегически важное и продолжает поддерживать долгосрочное развитие украинской экономики. В перспективе акционер намерен активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины, в частности в финансировании инфраструктурных проектов и более широких инициатив по экономическому восстановлению", — ответили "Телеграфу".

8. Радабанк

Владельцы – семья Городницких из Днепра, крупнейшие пакеты акций у Татьяны (73,6% акций) и Романа (9,5%).

Вклады клиентов (население + бизнес) — 16,2 млрд грн.

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 4,7 млрд грн .

. Вложения в гособлигации – 3,5 млрд грн.

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 6,8 млрд грн .

. Общие процентные доходы – 1,2 млрд грн.

Процентные доходы по сертификатам НБУ — 614,4 млн грн (49,5% от всех) .

. Доходы до налогообложения – 85,7 млн грн.

"Размещение средств в депозитных сертификатах НБУ является одним из инструментов управления ликвидностью, а не самостоятельной моделью долгосрочного обеспечения доходности банка. В то же время значительная концентрация процентных доходов в этом инструменте обуславливает чувствительность финансового результата к изменениям монетарной политики регулятора и условиям размещения средств", — признал в комментарии "Телеграфу" председатель правления Радабанка Андрей Григель.

Вложения в нацбанковские сертификаты в 1,4 раза превосходят кредитный портфель и в 1,9 раза — инвестиции в гособлигации. Имеет на ДС почти половину процентного дохода. Там заверили, что будут отходить от этой практики.

"В условиях военного положения расширение кредитования сопровождается объективными ограничениями, в частности, повышенными кредитными рисками, неопределенностью финансового состояния заемщиков, отраслевыми и региональными рисками, а также ограниченным спросом на кредитные ресурсы со стороны отдельных категорий клиентов", — пояснил Григель.

Радабанк планирует наращивать обслуживание платежей/переводов, эквайринга, карт, а также валютные, документарные и другие операции бизнеса.

Андрей Григель сообщил, что продажа банка или его объединение не планируется.

9. Европейский промышленный банк (ЕПБ)

Принадлежит семье Орловых из Киева — самые большие пакеты у Владимира (27% акций), Ольга (24,96%), Наталья (21,9%), Кристины (18,7%).

Вклады клиентов (население + бизнес) – 1,7 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 302,4 млн грн ;

; Вложения в гособлигации — 144,7 млн грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 1,3 млрд грн ;

; Общие процентные доходы — 179 млн грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ — 120 млн грн (67% от всех) ;

; Доходы до налогообложения – 19 млн грн.

"Бизнес-модель банка построена на кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса, финансировании реального сектора экономики. Доля доходов от депозитных сертификатов НБУ в общих процентных доходах обусловлена текущей структурой клиентских остатков. Следует отметить, что значительная часть средств клиентов юридических лиц размещается на текущих счетах к вопросу, которые не могут быть направлены на кредитование бизнеса, поскольку запросы клиентов на кредитование преимущественно сроком от 24 месяцев", — объяснили текущие показатели в ЕПБ.

Из показателей банка видно, что вложения в нацбанковские сертификаты преобладают в общем кредитовании в 4,3 раза и почти в 9 раз вложения в гособлигации. Там тоже готовы оперативно снизить проценты вкладчикам, если НБУ снизит ставки по своим ДС.

"При управлении активами и пассивами мы учитываем возможные сценарии изменения дизайна монетарной политики НБУ и имеем возможность оперативного реагирования, соответственно уменьшив размер процентов, который банк начисляет и платит своим клиентам на остаток средств на текущем счете", — говорится в ответе ЕПБ для "Телеграфа".

У руководства банка пока нет информации об изменении акционеров.

"В настоящее время менеджмент банка не владеет информацией о планах акционера по продаже банка или его объединении с другим финансовым учреждением", — ответили нам.

10. Банк Кредит Днепр

На 100% принадлежит Александру Ярославскому с двойным гражданством (Украина/Великобритания).

Вклады клиентов (население + бизнес) — 23,6 млрд грн;

Общий кредитный портфель (население + бизнес) — 10,1 млрд грн;

Вложения в гособлигации – 7 млрд грн;

Вложения в депозитные сертификаты НБУ — 5,6 млрд грн;

Общие процентные доходы — 2,3 млрд грн;

Процентные доходы по сертификатам НБУ — 471,7 млн грн (20,5% от всех);

Доходы до налогообложения – 82,1 млн грн.

"Депозитные сертификаты НБУ не являются приоритетным направлением инвестирования, а используются по остаточному принципу для управления ликвидностью, поэтому их доля не свидетельствует о зависимости Банка от одного инструмента. В то же время кредитный портфель превышает вложения в депозитные сертификаты вдвое", — прокомментировал "Телеграфу" показатели финансовый директор Банка Кредит Днепр Андрей Билоус.

Но отметил, что банк не планирует коренным образом менять бизнес-модель.

"В то же время продолжим развивать виды деятельности, направленные на увеличение комиссионного дохода", — добавил Билоус.