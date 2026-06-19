Убийца Демьяна Ганула получил приговор. Что с рассмотрением других громких дел

Его осудили по трем статьям

Убийца одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев получил приговор. Суд приговорил его к пожизненному заключению с конфискацией имущества, также он должен оплатить 129 тысяч гривен судебных сборов.

Об этом сообщает "Суспільне". Приморский районный суд Одессы 19 июня признал Шалаева виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное заказное убийство (п. 11 ч. 2 ст. 115),

незаконное обращение с оружием (ст. 263)

дезертирство (ч. 5 ст. 407).

Шалаев полностью признал вину. Выступая с последним словом, он заявил, что готов понести наказание.

"Мои извинения не смогут компенсировать масштабы трагедии. Понимая тяжесть преступления, я готов понести наказание по законам Украины", — сказал он.

Сергей Шалаев. Фото: Общественное Одесса/Борис Бухман

Что предшествовало

Утром 14 марта 2025 года Шалаев подстерег Демьяна Ганула в центре Одессы и расстрелял в упор. Во время допроса в суде убийца признался, что после первых выстрелов догнал раненого активиста и произвел контрольный выстрел. От полученных ранений Ганул погиб на месте.

Судебное разбирательство длилось с 1 октября 2025 года. Сергей Шалаев полностью признал свою вину и подробно рассказал о том, как готовил преступление. На момент убийства Шалаев находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Имея опыт профессионального военного, он в течение месяца скрыто следил за активистом в Одессе, получая указания от анонимного куратора. Защита Шалаева пыталась смягчить положение подсудимого: семья обвиняемого направила жене погибшего 100 тысяч гривен в качестве "компенсации", однако Жанна Вознюк категорически отказалась от этих денег.

Другие резонансные убийства в Украине – на каком этапе судебные дела

Судебный процесс по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион(она была убита летом 2024 года) в Шевченковском районном суде Львова находится на финальной стадии — судебных дебатов, которые являются последним этапом перед оглашением приговора. Они начались в конце апреля, однако заседания неоднократно переносились и затягивались из-за неявки, а впоследствии и официальной приостановки лицензии защитницы обвиняемого Вячеслава Зинченко, Ларисы Криворучко.

15 июня 2026 г. суд назначил Зинченко временного государственного адвоката из центра безвозмездной правовой помощи. Однако вскоре полномочия Ларисы Криворучко восстановили, она продолжает защищать Зинченко. На следующий день, 16 июня, продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога еще на 60 суток — до 15 августа.

Судебное разбирательство уголовного производства по убийству народного депутата Андрея Парубия (он был убит 30 августа 2025 года), который продолжается во Франковском районном суде Львова, находится на этапе судебного следствия и изучения доказательств. Обвинительный акт в отношении 53-летнего исполнителя Михаила Сцельникова направили в суд 11 марта 2026 года по пяти статьям, среди которых государственная измена и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Обвиняемый признал себя виновным в убийстве, незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, публичных призывах к насильственной смене власти в Украине. В конце мая 2026 года суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов потерпевших (семья Парубия) об удовлетворении гражданского иска на 15 миллионов гривен и заблокировал 5 миллионов гривен на счетах Сцельникова, а также назначил закрытое судебное заседание для осмотра фото- и видеоматериалов с места преступления. Сам обвиняемый, рассчитывающий на скорый приговор для дальнейшего обмена в РФ, находится под стражей без права внесения залога.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в 28 ОМБР, где служил Шалаев, отреагировали на то, что он совершил убийство.