Вбивця Дем’яна Ганула отримав вирок. Що з розглядом інших гучних справ

Його засудили за трьома статтями

Вбивця одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв отримав вирок суду. Суд засудив його до довічного ув'язнення з конфіскацією майна, також він має сплатити 129 тисяч гривень судових зборів.

Про це повідомляє "Суспільне". Приморський районний суд Одеси 19 червня визнав Шалаєва винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

умисне вбивство на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115),

незаконне поводження зі зброєю (ст. 263)

дезертирство (ч. 5 ст. 407).

Шалаєв повністю визнав провину. Виступаючи з останнім словом, він заявив, що готовий понести покарання.

"Мої вибачення не зможуть компенсувати масштаби трагедії. Розуміючи тяжкість злочину, я готовий понести покарання за законами України", — сказав він.

Сергій Шалаєв. Фото: Суспільне Одеса/Борис Бухман

Що передувало

Вранці 14 березня 2025 року Шалаєв підстеріг Дем’яна Ганула в центрі Одеси та розстріляв упритул. Під час допиту в суді вбивця зізнався, що після перших пострілів наздогнав пораненого активіста та здійснив контрольний постріл. Від отриманих поранень Ганул загинув на місці.

Судовий розгляд тривав з 1 жовтня 2025 року. Сергій Шалаєв повністю визнав свою провину та детально розповів, як готував злочин. На момент вбивства Шалаєв перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Маючи досвід професійного військового, він протягом місяця приховано стежив за активістом в Одесі, отримуючи вказівки від анонімного куратора. Захист Шалаєва намагався пом'якшити становище підсудного: родина обвинуваченого надіслала дружині загиблого 100 тисяч гривень як "компенсацію", проте Жанна Вознюк категорично відмовилася від цих грошей.

Інші резонансні вбивства в Україні — на якому етапі судові справи

Судовий процес у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон (її було вбито влітку 2024 року) у Шевченківському районному суді Львова перебуває на фінальній стадії — судових дебатів, які є останнім етапом перед оголошенням вироку. Вони розпочалися наприкінці квітня, проте засідання неодноразово переносилися та затягувалися через неявку, а згодом і офіційне призупинення ліцензії захисниці обвинуваченого В'ячеслава Зінченка, Лариси Криворучко. Однак невдовзі повноваження Лариси Криворучка поновили, вона продовжує захищати Зінченка.

15 червня 2026 року суд призначив Зінченку тимчасового державного адвоката з центру безоплатної правової допомоги. Наступного дня, 16 червня, продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще на 60 діб — до 15 серпня.

Судовий розгляд кримінального провадження щодо вбивства народного депутата Андрія Парубія (його було вбито 30 серпня 2025 року) яке триває у Франківському районному суді Львова, перебуває на етапі судового слідства та дослідження доказів. Обвинувальний акт щодо 53-річного виконавця Михайла Сцельнікова скерували до суду 11 березня 2026 року за п'ятьма статтями, серед яких державна зрада та посягання на життя державного діяча. Обвинувачений визнав себе винним у вбивстві, незаконному придбанні, носінні та зберіганні зброї, публічних закликах до насильницької зміни влади в Україні.

Наприкінці травня 2026 року суд частково задовольнив клопотання адвокатів потерпілих (родини Парубія) щодо задоволення цивільного позову на 15 мільйонів гривень та заблокував 5 мільйонів гривень на рахунках Сцельнікова, а також призначив закрите судове засідання для огляду фото- й відеоматеріалів з місця злочину. Сам обвинувачений, який розраховує на швидкий вирок для подальшого обміну у РФ, перебуває під вартою без права внесення застави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у 28 ОМБР, де служив Шалаєв, відреагували на те, що він скоїв вбивство.