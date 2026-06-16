Незадолго до обстрела в Лавре произошли изменения. Действительно ли УПЦ ушла перед атакой

Представители УПЦ остаются на территории комплекса

Незадолго до удара России по Киево-Печерской Лавре представители Украинской Православной Церкви могли освободить Дальные пещеры комплекса, — об этом заявил журналист и историк Вахтанг Кипиани. Однако, по информации "Телеграфа", монахи УПЦ оставались в кельях.

Остаются ли представители УПЦ на территории Лавры

Об этом "Телеграфу" в эксклюзивном интервью рассказал Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Он уточнил, что община монастыря Украинской Православной церкви продолжает находиться на территории Киево-Печерской лавры, но освободила храмы.

"В прошлый четверг (11 июня, — Ред.) мы вернули под контроль государства последние из храмов на Дальних пещерах. Это церковь Рождества Богородицы. Возвращением этого храма и комплекса сооружений мы планировали обеспечить доступ верующих и туристов именно к комплексу Дальних пещер", — пояснил он.

Следует отметить, что глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в комментарии "Телеграфу" тоже не подтвердил информацию, что монахи УПЦ МП покинули Нижнюю Лавру.

По словам Остапенко, сейчас в кельях Дальних пещер проживают как монахи Православной церкви Украины (ПЦУ), так и УПЦ. То есть Украинской православной церкви (также известной как Украинская православная церковь "Московского патриархата", УПЦ МП — в самой организации связь с Москвой опровергают).

Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" добавил, что, по его мнению, монахи УПЦ будут оставаться в помещениях Дальней лавры до решения суда. По словам Остапенко, точное количество остающихся там представителей УПЦ неизвестно.

В 2023 году представители этой церкви предоставили список, где было указано 148 человек. Это не только монахи, а также речь идет о послушниках и персонале.

"Мы делали все, чтобы вернуть контроль государства над объектами национального культурного наследия на нижней территории, которая в свое время была передана УПЦ МП", — говорит Остапенко.

Государство взяло под контроль храмы Ближних и Дальних пещер Лавры

Он напомнил, что в начале 2025 г. государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" взял под контроль Ближние и Дальные пещеры и обеспечил доступ работы комиссии по определению и оценке ценностей. В частности, речь идет и о мощах преподобных лаврских монахов, которые в 80-х — 90-х годах передавались еще российской православной церкви.

Теперь под контроль государства перешли и храмы. На Ближних пещерах — так называемый Теплый храм и храм Крестовоздвиженский. На Дальних пещерах это Анна-Зачатовская церковь и Церковь Рождества Богородицы. Все ключевые храмы ближних и дальних пещер сейчас полностью находятся под контролем государства, подчеркнул Остапенко.

Теплый храм. Фото: lavra.ua

Крестовоздвиженский храм. Фото: ukrainaincognita

Церковь Рождества Богородицы. Фото: lavra.ua

Какие помещения Лавры отдали в пользование ПЦУ

"Я хотел бы напомнить, что в 26-м году между государством и Православной Церковью Украины, между заповедником и монастырем подписаны соглашения о пользовании уже официально некоторыми из помещений на нижней территории. Речь идет о 70-м, 49-м корпусе. То есть община монастыря де-юре уже появилась на нижней территории", — подчеркнул Остапенко.

После удара по Лавре ее совместно спасали монахи ПЦУ и УПЦ

Он рассказал, что когда после атаки загорелась крыша Успенского собора, тушением пожара и спасением ценных предметов занимались монахи ПЦУ, которым на помощь пришли и монахи УПЦ.

Пожар в Лавре после удара. Фото: Ян Доброносов

Напомним, что во время российской атаки 15 июня было зафиксировано два попадания на территории Киево-Печерской Лавры. В результате одного из них загорелась крыша Успенского собора. Площадь возгорания составила более 800 кв. м. Более пяти объектов на территории Лавры получили серьезные разрушения.

Как известно, 10 августа 2023 г. Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Однако процесс продолжается до сих пор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как наместник Киево-Печерской Лавры, бывший настоятель от УПЦ МП, митрополит Павел (Петр Лебедь) отреагировал на удар по Лавре.