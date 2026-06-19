Гороскоп на 20 червня за картами Таро: Левам – довгоочікуваний успіх, Ракам – прислухатися до себе

Докладний прогноз допоможе уникнути помилок та використати вдалі можливості дня

Для одних знаків день стане часом нових починань, а іншим карти радять виявити обережність та терпіння. Прислухайтеся до підказок арканів — вони допоможуть зробити правильний вибір, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Колісниця

Перед вами відкриваються нові горизонти. Завтра важливо діяти рішуче та не боятися брати відповідальність на себе. Успіх супроводжуватиме тих, хто готовий рухатися вперед, незважаючи на сумніви.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Імператриця

На вас чекає день гармонії та приємних подій. Можливі добрі новини, пов’язані з фінансами чи сім’єю. Карта радить насолоджуватися моментом та приділити увагу близьким людям.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Маг

Ваші здібності опиняться на висоті. Завтра ви зможете переконати оточуючих у своїй правоті та знайти рішення навіть для складного завдання. Відмінний день для переговорів та нових проектів.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Верховна Жриця

Не поспішайте розкривати свої плани. Інтуїція підкаже правильний напрямок, якщо ви уважно прислухатиметеся до внутрішнього голосу. День підходить для роздумів та аналізу.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Сонце

Один із найщасливіших арканів обіцяє удачу, радість та визнання. На вас можуть чекати приємні новини, похвала чи довгоочікуваний успіх у важливій справі. Сміливо проявляйте себе.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Вісімка Пентаклів

День вимагатиме зосередженості та терпіння. Ваші зусилля не залишаться непоміченими і незабаром дадуть гідний результат. Не відволікайтеся на другорядні питання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Закохані

Перед вами може бути важливий вибір. Карта радить керуватися не лише логікою, а й почуттями. Щирість допоможе ухвалити правильне рішення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Сила

Ваша витримка стане основною перевагою. Навіть якщо обставини будуть складатися не зовсім так, як хотілося б, спокій та впевненість допоможуть вам вийти переможцем.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Колесо Фортуни

Доля готує приємний сюрприз. Можливі несподівані можливості, щасливі збіги чи гарні новини. Не пропустіть шанс змінити ситуацію на краще.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

Завтра ви зможете зміцнити свої позиції у роботі чи бізнесі. Карта вказує на стабільність та авторитет. Не бійтеся ухвалювати серйозні рішення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Зірка

Перед вами відкриваються перспективи, які раніше здавалися недосяжними. День принесе натхнення та віру у власні сили. Не відмовляйтеся від своїх мрій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Королева Кубків

Емоції та інтуїція будуть особливо сильними. Це гарний день для спілкування з близькими, творчості та турботи про себе. Прислухайтеся до свого серця – воно підкаже правильний шлях.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.