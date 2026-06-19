Гороскоп на 20 июня по картам Таро: Львам - долгожданный успех, Ракам - прислушиваться к себе

Подробный прогноз поможет избежать ошибок и использовать удачные возможности дня

Для одних знаков день станет временем новых начинаний, а другим карты советуют проявить осторожность и терпение. Прислушайтесь к подсказкам арканов — они помогут сделать правильный выбор, передает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесница

Перед вами открываются новые горизонты. Завтра важно действовать решительно и не бояться брать ответственность на себя. Успех будет сопутствовать тем, кто готов двигаться вперед, несмотря на сомнения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Императрица

Вас ждет день гармонии и приятных событий. Возможны хорошие новости, связанные с финансами или семьей. Карта советует наслаждаться моментом и уделить внимание близким людям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Маг

Ваши способности окажутся на высоте. Завтра вы сможете убедить окружающих в своей правоте и найти решение даже для сложной задачи. Отличный день для переговоров и новых проектов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Верховная Жрица

Не спешите раскрывать свои планы. Интуиция подскажет правильное направление, если вы будете внимательно прислушиваться к внутреннему голосу. День подходит для размышлений и анализа.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Солнце

Один из самых счастливых арканов сулит удачу, радость и признание. Вас могут ждать приятные новости, похвала или долгожданный успех в важном деле. Смело проявляйте себя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Восьмерка Пентаклей

День потребует сосредоточенности и терпения. Ваши усилия не останутся незамеченными и вскоре принесут достойный результат. Не отвлекайтесь на второстепенные вопросы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Влюбленные

Перед вами может возникнуть важный выбор. Карта советует руководствоваться не только логикой, но и чувствами. Искренность поможет принять правильное решение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Сила

Ваша выдержка станет главным преимуществом. Даже если обстоятельства будут складываться не совсем так, как хотелось бы, спокойствие и уверенность помогут вам выйти победителем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Колесо Фортуны

Судьба готовит приятный сюрприз. Возможны неожиданные возможности, счастливые совпадения или хорошие новости. Не упустите шанс изменить ситуацию к лучшему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император

Завтра вы сможете укрепить свои позиции в работе или бизнесе. Карта указывает на стабильность и авторитет. Не бойтесь принимать серьезные решения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Перед вами открываются перспективы, которые раньше казались недостижимыми. День принесет вдохновение и веру в собственные силы. Не отказывайтесь от своих мечтаний.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Королева Кубков

Эмоции и интуиция будут особенно сильными. Это хороший день для общения с близкими, творчества и заботы о себе. Прислушайтесь к своему сердцу — оно подскажет верный путь.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.