Гороскоп на 20 июня по картам Таро: Львам - долгожданный успех, Ракам - прислушиваться к себе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подробный прогноз поможет избежать ошибок и использовать удачные возможности дня
Для одних знаков день станет временем новых начинаний, а другим карты советуют проявить осторожность и терпение. Прислушайтесь к подсказкам арканов — они помогут сделать правильный выбор, передает "Телеграф".
Овен (21 марта — 19 апреля)
Карта дня: Колесница
Перед вами открываются новые горизонты. Завтра важно действовать решительно и не бояться брать ответственность на себя. Успех будет сопутствовать тем, кто готов двигаться вперед, несмотря на сомнения.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Карта дня: Императрица
Вас ждет день гармонии и приятных событий. Возможны хорошие новости, связанные с финансами или семьей. Карта советует наслаждаться моментом и уделить внимание близким людям.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Карта дня: Маг
Ваши способности окажутся на высоте. Завтра вы сможете убедить окружающих в своей правоте и найти решение даже для сложной задачи. Отличный день для переговоров и новых проектов.
Рак (21 июня — 22 июля)
Карта дня: Верховная Жрица
Не спешите раскрывать свои планы. Интуиция подскажет правильное направление, если вы будете внимательно прислушиваться к внутреннему голосу. День подходит для размышлений и анализа.
Лев (23 июля — 22 августа)
Карта дня: Солнце
Один из самых счастливых арканов сулит удачу, радость и признание. Вас могут ждать приятные новости, похвала или долгожданный успех в важном деле. Смело проявляйте себя.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Карта дня: Восьмерка Пентаклей
День потребует сосредоточенности и терпения. Ваши усилия не останутся незамеченными и вскоре принесут достойный результат. Не отвлекайтесь на второстепенные вопросы.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта дня: Влюбленные
Перед вами может возникнуть важный выбор. Карта советует руководствоваться не только логикой, но и чувствами. Искренность поможет принять правильное решение.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта дня: Сила
Ваша выдержка станет главным преимуществом. Даже если обстоятельства будут складываться не совсем так, как хотелось бы, спокойствие и уверенность помогут вам выйти победителем.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта дня: Колесо Фортуны
Судьба готовит приятный сюрприз. Возможны неожиданные возможности, счастливые совпадения или хорошие новости. Не упустите шанс изменить ситуацию к лучшему.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта дня: Император
Завтра вы сможете укрепить свои позиции в работе или бизнесе. Карта указывает на стабильность и авторитет. Не бойтесь принимать серьезные решения.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта дня: Звезда
Перед вами открываются перспективы, которые раньше казались недостижимыми. День принесет вдохновение и веру в собственные силы. Не отказывайтесь от своих мечтаний.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта дня: Королева Кубков
Эмоции и интуиция будут особенно сильными. Это хороший день для общения с близкими, творчества и заботы о себе. Прислушайтесь к своему сердцу — оно подскажет верный путь.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.