Бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" відзначили Михайла Реву та його сина Андрія за підтримку армії

Командир 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Володимир Рожко та заступник комбата Костянтин Бичков нагородили знаком народної пошани "Хрест громадянських заслуг "Героям без зброї" засновника компанії "Гарант Енерго" Михайла Реву та його сина Андрія за допомогу українським військовим.

Нагородження приурочили до четвертої річниці бойового шляху бригади. У 2022 році саме цього дня її підрозділи вступили у перші бої на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Надалі бригада воювала на Донеччині, брала участь у звільненні територій на Харківщині та Луганщині і нині виконує завдання на найскладніших ділянках фронту.

У бригаді зазначають, що внесок родини Рева не розголошується з міркувань безпеки, однак має критичне значення для підрозділів. За словами військових, Михайло та Андрій Рева підтримують бригаду з перших днів повномасштабного вторгнення і увесь цей час залишаються поруч.

Михайло Рева та його син Андрій

"Якби не ви, було б дуже тяжко, чесно кажу. Бо саме такі люди допомагають нам триматися – без цього було б значно складніше", — сказав командир Володимир Рожко.

Окрім допомоги військовим, родина Рева реалізує соціальні ініціативи на Чернігівщині: відновлює інфраструктуру, зокрема церкву, занедбані хутори, спортивні майданчики.

Компанія "Гарант Енерго", яку очолює Михайло Рева, працює з критичною енергетичною інфраструктурою та реалізує аварійно-відновлювальні проєкти.

Знак народної пошани "Хрест громадянських заслуг "Героям без зброї", яким відзначили родину Рева, є частиною загальнонаціональної ініціативи з вшанування цивільних, що своєю працею підтримують оборону країни. У квітні 2026 року в межах цієї ініціативи по всій Україні одночасно нагородили понад 800 громадян — працівників підприємств, волонтерів, медиків, енергетиків і підприємців, які щоденно працюють для стійкості держави та наближення перемоги.