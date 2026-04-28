Бойцы 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дике Поле" отметили Михаила Реву и его сына Андрея за поддержку армии

Командир 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дике Поле" Владимир Рожко и заместитель комбата Константин Бычков наградили знаком народного уважения "Хрест громадянських заслуг "Героям без зброї" основателя компании "Гарант Энерго" Михаила Реву и его сына Андрея за помощь украинским военным.

Награждение приурочили к четвертой годовщине боевого пути бригады. В 2022 году именно в этот день ее подразделения вступили в первые бои на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В дальнейшем бригада воевала на Донетчине, участвовала в освобождении территорий Харьковщины и Луганщины и выполняет задачи на самых сложных участках фронта.

В бригаде отмечают, что вклад семьи Рева не разглашается из соображений безопасности, но имеет критическое значение для подразделений. По словам военных, Михаил Рева и Андрей Рева поддерживают бригаду с первых дней полномасштабного вторжения и все это время остаются рядом.

"Если бы не вы, было бы очень тяжело, честно говорю. Ведь именно такие люди помогают нам держаться — без этого было бы гораздо сложнее", — сказал командир Владимир Рожко.

Кроме помощи военным, семья Рева реализует социальные инициативы в Черниговской области: восстанавливает инфраструктуру, в частности церковь, заброшенные хутора, спортивные площадки.

Компания "Гарант Энерго", возглавляемая Михаилом Ревой, работает с критической энергетической инфраструктурой и реализует аварийно-восстановительные проекты.

Знак народного уважения "Хрест громадянських заслуг "Героям без зброї", которым отметили семью Рева, является частью общенациональной инициативы по чествованию гражданских, своим трудом поддерживающих оборону страны. В апреле 2026 года в рамках этой инициативы по всей Украине одновременно наградили более 800 граждан, работников предприятий, ежедневно работающих для стойкости государства и приближения победы.