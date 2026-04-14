Зима повертається у квітні: Україну накриє різке похолодання з нічними "мінусами"

Найбільше похолодання відчують західні та центральні області

Після відносно м’якого початку квітня в Україні різко змінилася погода — синоптики попереджають про найхолоднішу ніч цієї весни. У ніч на 15 квітня температура в окремих регіонах може опуститися до -5 градусів, через що оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Похолодання почалося кілька днів тому — в Україну зайшло холодне повітря з півночі, що принесло різке зниження температури, нічні заморозки та місцями навіть сніг. Найбільш відчутно це вже проявилося в центральних і західних областях, де фіксували нічні "мінуси" навіть після теплих днів.

Головна проблема — ранньоквітучі плодові дерева. Абрикоси, персики та черешні вже зацвіли, і заморозки можуть серйозно пошкодити цвіт. Навіть кілька холодних ночей поспіль здатні знизити врожайність — у деяких регіонах втрати можуть бути відчутними.

Холодна весна загалом може вплинути на агросезон. Пізні заморозки затримують розвиток рослин і створюють додаткові ризики для фермерів, які вже почали польові роботи.

Проте різке похолодання не затягнеться надовго. Уже найближчими днями температура почне поступово зростати, хоча нічні заморозки можуть ще зберігатися локально.

