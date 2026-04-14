Зима возвращается в апреле: Украину накроет резкое похолодание с ночными "минусами"

Наибольшее похолодание почувствуют западные и центральные области

После относительно мягкого начала апреля в Украине резко изменилась погода — синоптики предупреждают о самой холодной ночи этой весной. В ночь на 15 апреля температура в отдельных регионах может опуститься до -5 градусов, из-за чего объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Похолодание началось несколько дней назад — в Украину зашел холодный воздух с севера, что принесло резкое понижение температуры, ночные заморозки и местами даже снег. Наиболее ощутимо это уже проявилось в центральных и западных областях, где фиксировали ночные минусы даже после теплых дней.

Главная проблема – раннецветущие плодовые деревья. Абрикосы, персики и черешни уже зацвели и заморозки могут серьезно повредить цвет. Даже несколько холодных ночей подряд способны снизить урожайность — в некоторых регионах потери могут ощущаться.

Холодная весна может повлиять на агросезон. Поздние заморозки задерживают развитие растений и создают дополнительные риски для фермеров, уже начавших полевые работы.

Однако резкое похолодание не затянется надолго. Уже в ближайшие дни температура начнет постепенно расти, хотя ночные заморозки еще могут сохраняться локально.

