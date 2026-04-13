Сир 9% якраз на акції: приготуйте сирнички як з кав'ярні (відео)

Сирники — це класика домашньої кухні, яка має глибоке коріння у східноєвропейських кулінарних традиціях і давно стала улюбленим сніданком у багатьох родинах. Для ідеальних сирників важливо обирати саме сухий кисломолочний сир — надто вологий продукт зробить тісто рідким і змусить додавати більше борошна, через що страва втратить ніжність. Правильна техніка замішування — не просто перемішати, а ніби перетерти масу — забезпечує однорідну текстуру, а замість борошна частково можна використати манку для більш повітряного результату. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

сир кисломолочний 9% – 500 г;

жовтки – 2 шт;

цукор – 30 г;

борошно – 50 г;

ваніль – за смаком;

сіль – щіпка;

Спосіб приготування:

З’єднати кисломолочний сир із жовтками, цукром, сіллю та ваніллю. Перемішати масу, розтираючи сир об стінки миски до однорідної консистенції. Додати борошно та замісити пластичне тісто. Розділити масу на рівні частини та сформувати сирники. Обсмажити сирники на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з одного боку. Перевернути, накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні.

Як і з чим подавати

Сирники найкраще подавати гарячими або теплими, доповнюючи їх сметаною, медом, варенням або свіжими ягодами. Для більш вишуканої подачі можна додати ягідний соус, карамель або посипати цукровою пудрою. Вони чудово поєднуються з кавою або чаєм, а також можуть бути повноцінним сніданком чи десертом. Запечений варіант сирників зі сметанною заливкою стане більш ніжною альтернативою класичному обсмаженню.

Сирники — це проста, доступна і водночас універсальна страва, яку легко адаптувати під власний смак, особливо коли є можливість придбати якісні інгредієнти за вигідною ціною.