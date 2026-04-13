Творог 9% как раз на акции: приготовьте сырнички как из кафе (видео)

Вкусное и простое в приготовлении блюдо

Сырники – это классика домашней кухни, которая имеет глубокие корни в восточноевропейских кулинарных традициях и давно стала любимым завтраком во многих семьях. Для идеальных сырников важно выбирать именно сухой продукт — слишком влажный продукт сделает тесто жидким и заставит добавлять больше муки, из-за чего блюдо потеряет нежность. Правильная техника формирования – не просто перемешать, а как бы перетереть массу – обеспечивает однородную текстуру, а вместо муки частично можно использовать манку для более воздушного результата.

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

творог 9% – 500 г;

желтки – 2 шт;

сахар – 30 г;

мука – 50 г;

ваниль – по вкусу;

соль – щепотка;

Способ приготовления:

Соединить творог с желтками, сахаром, солью и ванилью. Перемешать массу, растирая творог о стенки лоханки до однородной консистенции. Добавить муку и замесить пластичное тесто. Разделить массу на равные части и сформировать сырники. Обжарить сырники на разогретой сковороде до румяной корочки с одной стороны. Перевернуть, накрыть крышкой и довести готовность на слабом огне.

Как и с чем подавать

Сырники лучше всего подавать горячими или теплыми, дополняя их сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами. Для более изысканной подачи можно добавить ягодный соус, карамель или посыпать сахарной пудрой. Они отлично сочетаются с кофе или чаем, а также могут быть полноценным завтраком или десертом. Запеченный вариант сырников со сметанной заливкой станет более нежной альтернативой классическому обжариванию.

Сырники — это простое, доступное и одновременно универсальное блюдо, которое легко адаптировать под свой вкус, особенно когда есть возможность приобрести качественные ингредиенты по выгодной цене.