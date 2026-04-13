Крашанки після свята не пропадуть: чотири салати з вареними яйцями

Після Великодня, як правило, залишаються паски і варені яйця, які вже не завжди хочеться їсти у звичному вигляді, тому з пасок можна приготувати ароматні грінки, а з яйцями — одразу кілька смачних салатів. Яйця є універсальною основою для швидких страв, але важливо використовувати свіжі, правильно зварені (не переварені, щоб жовток залишався ніжним без сіруватого відтінку) — це впливає і на смак, і на текстуру. У поєднанні з різними інгредієнтами — від курки до тунця чи овочів — вони розкриваються по-новому, а правильно підібрана заправка допомагає уникнути сухості або, навпаки, надмірної жирності. Такі салати мають європейське коріння як практичний спосіб використання готових продуктів, і їх легко адаптувати під власний смак, змінюючи інгредієнти або додаючи нові акценти. Рецептами з нами поділилися на Instagram-сторінці "sofiia_dietolog".

Які салати з вареними яйцями приготувати

Салат з яйцями і куркою

Інгредієнти:

яйця варені – 2 шт;

куряче філе відварене – 80 г;

листя салату – 10 г;

перець солодкий – 25 г;

кукурудза консервована – 60 г;

сметана 10% – 35 г;

гірчиця зерниста – 7 г;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати яйця та куряче філе невеликими шматочками. Подрібнити листя салату та солодкий перець. Змішати всі інгредієнти в мисці разом із кукурудзою. Додати сметану, гірчицю, сіль і перець, перемішати до однорідності.

Салат з яйцями та грибами

Інгредієнти:

яйце варене – 1 шт;

печериці – 100 г;

куряче філе відварене – 100 г;

сир твердий – 30 г;

кукурудза консервована – 40 г;

листя салату – 15 г;

сметана 10% – 42 г;

гірчиця зерниста – 8 г;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати печериці та протушкувати їх до готовності, додати сіль і перець. Охолодити гриби, яйце та куряче філе. Нарізати всі інгредієнти та натерти сир. Змішати все разом із кукурудзою та листям салату. Додати сметану і гірчицю, перемішати.

Салат з яйцями і тунцем

Інгредієнти:

яйця варені – 2 шт;

листя салату – 15 г;

петрушка – 15 г;

тунець у власному соку – 40 г;

кукурудза консервована – 40 г;

сметана 10% – 42 г;

гірчиця зерниста – 8 г;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати яйця та подрібнити зелень. Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою. Змішати всі інгредієнти разом із кукурудзою. Додати сметану, гірчицю, сіль і перець, добре перемішати.

Салат з яйцями і морквою

Інгредієнти:

морква варена – 100 г;

яйця варені – 2 шт;

сир твердий – 30 г;

петрушка – 15 г;

сметана 10% – 40 г;

гірчиця зерниста – 5 г;

хрін або часник – за смаком;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати варену моркву та яйця невеликими кубиками. Натерти твердий сир і подрібнити петрушку. Змішати всі інгредієнти в мисці. Додати сметану, гірчицю, хрін або часник, сіль і перець, перемішати.

Як і з чим подавати

Салати з вареними яйцями найкраще подавати охолодженими або кімнатної температури, щоб смаки інгредієнтів гармонійно поєдналися. Вони добре доповнюють м’ясні страви, запечену картоплю або можуть виступати як самостійна легка страва для обіду чи вечері. Для подачі варто використовувати свіже листя салату як основу, прикрашати зеленню, зернами гірчиці або шматочками овочів. Також салати можна подавати порційно або як намазку на тости чи грінки з паски. Ці рецепти допомагають раціонально використати святкові продукти та створити нові смачні страви без зайвих витрат часу.