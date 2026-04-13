Крашанки после праздника не пропадут: четыре салата с вареными яйцами

После Пасхи, как правило, остаются паски и крашанки, которые уже не всегда хочется есть в привычном виде, поэтому из пасок можно приготовить ароматные гренки, а с яйцами сразу несколько вкусных салатов. Яйца являются универсальным основанием для быстрых блюд, но важно использовать свежие, правильно сваренные (не переваренные, чтобы желток оставался нежным без серого оттенка) – это влияет и на вкус, и на текстуру. В сочетании с разными ингредиентами – от курицы до тунца или овощей – они раскрываются по-новому, а правильно подобранная заправка помогает избежать сухости или, наоборот, чрезмерной жирности. Такие салаты имеют европейские корни как практический способ использования готовых продуктов, и их легко адаптировать под свой вкус, меняя ингредиенты или добавляя новые акценты. Рецептами с нами поделились на Instagram-странице "sofiia_dietolog".

Какие салаты с вареными яйцами приготовить

Салат с яйцами и курицей

Ингредиенты:

яйца вареные – 2 шт;

куриное филе отварное – 80 г;

листья салата – 10 г;

перец сладкий – 25 г;

кукуруза консервированная – 60 г;

сметана 10% – 35 г;

горчица зернистая – 7 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать яйца и куриное филе небольшими кусочками. Измельчить листья салата и сладкий перец. Смешайте все ингредиенты в миске вместе с кукурузой. Добавить сметану, горчицу, соль и перец, перемешать до однородности.

Салат с яйцами и грибами

Ингредиенты:

яйцо вареное – 1 шт;

шампиньоны – 100 г;

куриное филе отварное – 100 г;

сыр твердый – 30 г;

кукуруза консервированная – 40 г;

листья салата – 15 г;

сметана 10% – 42 г;

горчица зернистая – 8 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать шампиньоны и протушить их до готовности, добавить соль и перец. Охладить грибы, яйцо и куриное филе. Нарезать все ингредиенты и сыр. Смешать все вместе с кукурузой и листьями салата. Добавить сметану и горчицу, перемешать.

Салат с яйцами и тунцом

Ингредиенты:

яйца вареные – 2 шт;

листья салата – 15 г;

петрушка – 15 г;

тунец в собственном соке – 40 г;

кукуруза консервированная – 40 г;

сметана 10% – 42 г;

горчица зернистая – 8 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать яйца и измельчить зелень. Слить жидкость из тунца и размять его вилкой. Смешайте все ингредиенты вместе с кукурузой. Добавить сметану, горчицу, соль и перец, хорошо перемешать.

Салат с яйцами и морковью

Ингредиенты:

морковь вареная – 100 г;

яйца вареные – 2 шт;

сыр твердый – 30 г;

петрушка – 15 г;

сметана 10% – 40 г;

горчица зернистая – 5 г;

хрен или чеснок – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать вареную морковь и яйца небольшими кубиками. Натереть сыр и измельчить петрушку. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавить сметану, горчицу, хрен или чеснок, соль и перец, перемешать.

Как и с чем подавать

Салаты с вареными яйцами лучше подавать охлажденными или комнатной температуры, чтобы вкусы ингредиентов гармонично сочетались. Они хорошо дополняют мясные блюда, запеченный картофель или могут выступать как самостоятельное легкое блюдо для обеда или ужина. Для подачи следует использовать свежие листья салата в качестве основы, украшать зеленью, зернами горчицы или кусочками овощей. Также салаты можно подавать порционно или как намазку на тосты или гренки из кулича. Эти рецепты помогают рационально использовать праздничные продукты и создать новые вкусные блюда без лишних трат времени.