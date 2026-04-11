Три ідеальні глазурі для паски: не липнуть, не кришаться і виглядають бездоганно (відео)

Великодня паска — це не лише про тісто, а й про ідеальну глазур, яка завершує смак і вигляд випічки. Саме глазур часто стає "слабким місцем": вона може липнути, кришитися або втрачати форму. Тому дедалі більше кулінарів шукають перевірені варіанти, які гарантують стабільний результат і гарну текстуру. Важливо обирати якісні інгредієнти — сухе молоко без домішок, густе згущене молоко та хороший какао-порошок, адже саме вони впливають на консистенцію і смак, а також наносити глазур лише на повністю охолоджену паску, щоб уникнути розтікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "karina_ryabtseva97".

Як приготувати глазур для пасок

Інгредієнти:

Молочна глазур:

сухе молоко – 70 г;

згущене молоко – 120 г;

лимонний сік – 0,5 ч. л.;

Шоколадна глазур:

какао-порошок – 60 г;

згущене молоко – 120 г;

ванільний цукор – 10 г;

Глазур з маршмелоу:

маршмелоу – 100 г;

вода – 15 мл.

Спосіб приготування:

Змішати сухе молоко зі згущеним молоком, додати лимонний сік і довести до густої, однорідної консистенції. Нанести молочну глазур на охолоджену паску та залишити застигати на 5–6 годин. Змішати какао зі згущеним молоком і ванільним цукром до гладкої маси без грудочок. Нанести шоколадну глазур на паску рівномірним шаром і дати повністю застигнути. Розтопити маршмелоу з водою у мікрохвильовці короткими імпульсами, постійно перемішуючи до однорідності. Одразу нанести глазур з маршмелоу на паску, поки вона тепла, і залишити застигати приблизно на 4–5 годин.

Як і з чим подавати

Паски з різними видами глазурі виглядають особливо ефектно на святковому столі, якщо поєднати їх з різними декорами — горіхами, сухофруктами, посипками або цедрою цитрусових. Молочна глазур підкреслює ніжний смак класичної паски, шоколадна добре поєднується з насиченими, здобними варіантами, а глазур з маршмелоу додає сучасного вигляду і глянцю. Подавати паску можна разом із чаєм, кавою або десертними напоями, а також доповнювати сиром чи фруктами. Для подачі важливо дати глазурі повністю стабілізуватися, щоб вона не втрачала форму при нарізанні.

Правильно підібрана глазур здатна повністю змінити сприйняття паски. Важливо дотримуватись пропорцій і не поспішати з нанесенням, адже температура та текстура мають вирішальне значення. За бажанням можна експериментувати: додавати какао до молочної глазурі, ароматизувати її ваніллю або цитрусовою цедрою. Саме такі деталі допомагають створити не просто смачну, а й естетично довершену великодню випічку.