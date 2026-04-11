Три идеальных глазури для паски: не липнут, не крошатся и выглядят безупречно (видео)

Мария Швец
Автор
Глазурь к паске
Глазурь к паске. Фото instagram.com

Точно найдете что-то для себя

Паска – это не только о тесте, но и об идеальной глазури, которая завершает вкус и вид выпечки. Именно глазурь часто становится "слабым местом": она может липнуть, крошиться или терять форму. Поэтому все больше кулинаров ищут проверенные варианты, гарантирующие стабильный результат и хорошую текстуру. Важно выбирать качественные ингредиенты — сухое молоко без примесей, густое сгущенку и хороший какао-порошок, ведь именно они влияют на консистенцию и вкус, а также наносить глазурь только на полностью охлажденную паску, чтобы избежать растекания. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "karina_ryabtseva97".

Как приготовить глазурь для пасок

Ингредиенты:

Молочная глазурь:

  • сухое молоко – 70 г;
  • сгущенка – 120 г;
  • лимонный сок – 0,5 ч. л.;

Шоколадная глазурь:

  • какао-порошок – 60 г;
  • сгущенка – 120 г;
  • ванильный сахар – 10 г;

Глазурь из маршмелов:

  • маршмелоу – 100 г;
  • вода – 15 мл.

Способ приготовления:

  1. Смешать сухое молоко со сгущенкой, добавить лимонный сок и довести до густой, однородной консистенции.
  2. Нанести молочную глазурь на охлажденную паску и оставить застывать на 5–6 часов.
  3. Смешать какао со сгущенкой и ванильным сахаром до гладкой массы без комочков.
  4. Нанести шоколадную глазурь на паску равномерным слоем и дать полностью застыть.
  5. Растопить маршмелоу с водой в микроволновке короткими импульсами, постоянно перемешивая до однородности.
  6. Сразу нанести глазурь из маршмелоу на паску, пока она теплая, и оставить застывать примерно на 4–5 часов.

Как и с чем подавать

Паски с разными видами глазури смотрятся особенно эффектно на праздничном столе, если соединить их с разными декорами – орехами, сухофруктами, посыпками или цедрой цитрусовых. Молочная глазурь подчеркивает нежный вкус классической пасхи, шоколадная хорошо сочетается с насыщенными, сдобными вариантами, а глазурь из маршмелоу придает современного вида и глянца. Подавать паску можно вместе с чаем, кофе или десертными напитками, а также дополнять сыром или фруктами. Для подачи важно дать глазури полностью стабилизироваться, чтобы она не теряла форму при нарезке.

