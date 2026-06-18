"Це треба було зробити відразу": Маша Єфросиніна зробила гучну заяву після скандалу з суддею "МастерШеф"

Телеведуча виправдалася за свої дії

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна відреагувала на хвилю критики, яка обрушилася на неї після інтерв'ю з суддею "МастерШеф" Ольгою Мартиновською. У новому дописі ведуча визнала, що припустилася низки помилок, і публічно попросила вибачення.

За словами Єфросиніної у її дописі в Threads, вона уважно ознайомилася з реакцією аудиторії та переосмислила ситуацію. Телезірка визнала, що під час розмови мала одразу зупинити співрозмовницю та наголосити на неприпустимості жорстокого поводження з тваринами.

Також ведуча зазначила, що помилкою було залишити цей епізод у фінальній версії інтерв'ю. Крім того, вона визнала, що команда некоректно пояснила рішення вирізати скандальний фрагмент уже після того, як навколо нього почався суспільний резонанс.

Окремо Єфросиніна згадала і свій попередній коментар, у якому намагалася пояснити ситуацію, посилаючись на гіперболізацію та особливості подачі. За словами телеведучої, зараз вона розуміє, що та реакція також була помилковою.

"Я чітко розумію та визнаю свій факап. Дякую всім тим, хто на нього справедливо вказав. Я щиро прошу вибачення за свої помилки", — написала ведуча

Маша Єфросиніна. Фото: facebook.com/MariyaEfrosinin

Що відомо про скандал

Гучна історія розгорілася після виходу інтерв'ю Ольги Мартиновської Маші Єфросиніній. Під час розмови суддя "МастерШеф" згадала деякі епізоди зі свого дитинства. Зокрема, вона розповіла, що колись вона прив'язувала петарди до хвостів котів і кидала тварин через дах.

Користувачі в соцмережа критикували не лише самі слова Мартиновської, а й реакцію Маші Єфросиніної, яка під час запису не зупинила співрозмовницю і сміялася з цієї історії.

Маша Єфросиніна і Ольга Мартиновська

Згодом команда ведучої видалила суперечливий уривок із інтерв'ю, однак це лише посилило дискусії. Мартиновська після цього пояснила, що її слова були гуперболізацією, а уривок з інтерв'ю був неправильно сприйнятий через її невдале формулювання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після скандалу з Мартиновською у мережі згадали інші "гріхи" шоу "МастерШеф". Користувачка знайшла і опублікувала відео з шостого сезону програми, в якому учасники в рамках конкурсу вбивали змій і ящірок.