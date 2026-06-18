"Это нужно было сделать сразу": Маша Ефросинина сделала громкое заявление после скандала с судьей "МастерШеф"

Телеведущая оправдалась за свои действия

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина отреагировала на волну критики, которая обрушилась на нее после интервью с судьей "МастерШеф" Ольгой Мартыновской. В новом сообщении ведущая признала, что допустила ряд ошибок, и публично извинилась.

По словам Ефросининой в ее сообщении в Threads, она внимательно ознакомилась с реакцией аудитории и переосмыслила ситуацию. Телезвезда признала, что во время разговора должна была сразу остановить собеседницу и отметить недопустимость жестокого обращения с животными.

Ведущая отметила, что ошибкой было оставить этот эпизод в финальной версии интервью. Кроме того, она сочла, что команда некорректно объяснила решение вырезать скандальный фрагмент уже после того, как вокруг него начался общественный резонанс.

Отдельно Ефросинина упомянула и свой предварительный комментарий, в котором пыталась объяснить ситуацию, ссылаясь на гиперболизацию и особенности подачи. По словам телеведущей, сейчас она понимает, что та реакция также была ошибочной.

"Я четко понимаю и признаю свой факап. Спасибо всем тем, кто на него справедливо указал. Я искренне прошу прощения за свои ошибки", — написала ведущая

Маша Ефросинина. Фото: facebook.com/MariyaEfrosinin

Что известно о скандале

Громкая история разгорелась после выхода интервью Ольги Мартыновской Маши Ефросининой. Во время разговора судья "МастерШеф" вспомнила некоторые эпизоды из своего детства. В частности, она рассказала, что когда-то она привязывала петарды к хвостам кошек и бросала животных через крышу.

Пользователи в соцсети критиковали не только слова Мартыновской, но и реакцию Маши Ефросининой, которая во время записи не остановила собеседницу и смеялась над этой историей.

Маша Ефросинина и Ольга Мартыновская

Впоследствии команда ведущей удалила противоречивый отрывок из интервью, однако это лишь усугубило дискуссии. Мартыновская после этого объяснила, что ее слова были гуперболизацией, а отрывок из интервью был неправильно воспринят из-за ее неудачной формулировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после скандала с Мартыновской в сети упомянули другие "грехи" шоу "МастерШеф". Пользователь нашла и опубликовала видео с шестого сезона программы, в котором участники в рамках конкурса убивали змей и ящериц.