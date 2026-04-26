Осадча згадала про першу велику трагедію свого життя: "Страшне нагадування"

В момент катастрофи ведучій було 2 роки

Популярна телеведуча Катерина Осадча у 40-ві роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС поділилася особистою історією, яка назавжди пов’язала її дитинство з цією трагічною сторінкою української історії.

У день, коли світ здригнувся від вибуху на четвертому енергоблоці, маленькій Каті було лише два роки. На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала архівне дитяче фото, зроблене саме 40 років тому, та розповіла, як її родина переживала ті страшні дні.

За словами Осадчої, Чорнобиль став першою великою трагедією України, яку вона застала, хоча тоді ще не усвідомлювала масштабу того, що відбувається.

Мені 2 роки, — я радію пригоді незаплановано поїхати далеко на потязі з мамою, а тим часом батьки не знаходять собі місця від уривків страшних новин про вибух на станції, радіацію і "нічого страшного — йдіть на демонстрацію"… Катерина Осадча

Катерина розповіла про замовчування правди радянським режимом та про те, як її батько був змушений вийти на першотравневий парад у Києві під страхом звільнення, поки вона з вагітною мамою шукала безпеки на Харківщині.

Мій тато відправив нас з мамою до родичів в Куп’янськ. Ми провели там все літо. Мама збирала по краплинах інформацію, і, можливо, добре, що тоді не було інтернету, тому що від тих здогадок можна було б збожеволіти Катерина Осадча

Ведуча зізналася, що саме через ті події Куп’янськ назавжди залишився в її серці як перше в житті місце прихистку. Катерина наголосила, що Чорнобильська катастрофа — це вічне і страшне нагадування про те, якою високою є ціна людського життя і наскільки нищівною може бути байдужість режиму.

Зазначимо, що найсильнішою техногенною трагедією залишається трагедія на ЧАЕС.