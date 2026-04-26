Осадчая вспомнила о первой великой трагедии своей жизни: "Страшное напоминание"

В момент катастрофы ведущей было 2 года

Популярная телеведущая Екатерина Осадчая в 40-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС поделилась личной историей, которая навсегда связала ее детство с этой трагической страницей украинской истории.

В день, когда мир содрогнулся от взрыва на четвертом энергоблоке, маленькой Кате было всего два года. На своей странице в Instagram ведущая опубликовала архивное детское фото, сделанное именно 40 лет назад и рассказала, как ее семья переживала те страшные дни.

По словам Осадчей, Чернобыль стал первой великой трагедией Украины, которую она застала, хотя тогда еще не осознавала масштаба происходящего.

Мне 2 года, — я радуюсь приключению незапланированно уехать далеко на поезде с мамой, а между тем родители не находят себе места от отрывков страшных новостей о взрыве на станции, радиации и "ничего страшного — идите на демонстрацию"... Екатерина Осадчая

Екатерина рассказала о замалчивании правды советским режимом и о том, как ее отец был вынужден выйти на первомайский парад в Киеве под страхом увольнения, пока она с беременной мамой искала безопасность в Харьковской области.

Мой папа отправил нас с мамой к родственникам в Купянск. Мы провели там все лето. Мама собирала по каплям информацию, и, возможно, хорошо, что тогда не было интернета, потому что от тех догадок можно было бы сойти с ума Екатерина Осадчая

Ведущая призналась, что именно из-за тех событий Купянск навсегда остался в ее сердце как первое в жизни место убежища. Екатерина подчеркнула, что Чернобыльская катастрофа — это вечное и страшное напоминание о том, как высока цена человеческой жизни и насколько сокрушительна может быть безразличие режима.

