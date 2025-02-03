Понад 40 років разом і майже без спільних фото: як виглядає дружина Комаровського (фото)

У шлюбі з Катериною у Комаровського народилися двоє синів

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Відомий український педіатр Євген Комаровський понад чотири десятиліття живе у шлюбі з Катериною, яка теж присвятила себе медицині. Вона працювала дитячою офтальмологинею, виховала з чоловіком двох синів і рідко з’являється на публіці.

Попри популярність лікаря, про його дружину відомо небагато. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина доктора Комаровського.

Що відомо про дружину доктора Комаровського і як вона виглядає

Український педіатр Євген Комаровський намагається оберігати свою родину від сторонніх очей, тож не часто публікує з ними спільні фотографії. Разом із Катериною у 2024 році доктор Комаровський відзначив 43-річчя спільного життя. У шлюбі у них народилося двоє синів: Дмитро (1982) та Андрій (1988).

Євген Комаровський разом із синами

Діти вирішили не йти стопами зіркового батька, старший син вибрати кар’єру айтішника, а молодший здобув юридичну та економічну освіту і став з батьком працювати в інтернет-проєктах. Нині Комаровський уже виховує трьох онуків.

Євген Комаровський та його троє онуків

Щодо дружини Катерини, то Євген Комаровський познайомився з нею під час навчання у Харківському медичному університеті. Катерина була його однокурсницею і за професією окуліст. Одружилася пара 1981 року.

Комаровський писав в автобіографії, що він одружився молодим і дурним, бувши на четвертому курсі. Але досі дивується, як йому з першого разу пощастило зустріти гідну і надійну жінку, яка стала для нього справжньою опорою.

Як виглядає дружина Євгена Комаровського

Катерина Комаровська працювала все життя дитячим офтальмологом, а зараз перебуває на заслуженому відпочинку. Педіатр зізнався, що у 2010 році, коли його визнали одним із найпривабливіших чоловіків в Україні, дружина його не ревнувала.

Судячи з фотографій, які є в мережі, у Катерини Комаровської темне волосся, підстрижене під каре, а також добрі очі та мила посмішка. Їх спільних фотографій із Євгеном у мережі немає.

Катерина у шлюбі з Комаровським понад 40 років

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