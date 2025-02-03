Более 40 лет вместе и почти без общих фото: как выглядит жена Комаровского (фото)

В браке с Катериной у Комаровского родились двое сыновей

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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский более четырех десятилетий живет в браке с Екатериной, которая тоже посвятила себя медицине. Она работала детским офтальмологом, воспитала с мужем двух сыновей и редко появляется на публике.

Несмотря на популярность врача, о его жене известно немного. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена доктора Комаровского.

Что известно о жене доктора Комаровского и как она выглядит

Украинский педиатр Евгений Комаровский старается оберегать свою семью от посторонних глаз, поэтому не часто публикует с ними общие фотографии. Вместе с Екатериной в 2024 году доктор Комаровский отметил 43-летие совместной жизни. В браке у них родилось двое сыновей: Дмитрий (1982) и Андрей (1988).

Евгений Комаровский вместе с сыновьями

Дети решили не идти по стопам звездного отца, старший сын выбрать карьеру айтишника, а младший получил юридическое и экономическое образование и стал с отцом работать в нтернет-проектах. Сейчас Комаровский уже воспитывает троих внуков.

Евгений Комаровский и его трое внуков

Что касается жены Екатерины, то Евгений Комаровский познакомился с ней во время учебы в Харьковском медицинском университете. Катерина была его однокурсницей и по профессии — окулист. Поженилась пара в 1981 году.

Комаровский писал в автобиографии, что женился он молодым и глупым, будучи на четвертом курсе. Но до сих пор удивляется тому, как ему с первого раза повезло встретить достойную и надежную женщину, которая стала для него настоящей опорой.

Как выглядит жена Евгения Комаровского

Катерина Комаровская работала всю жизнь детским офтальмологом, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Педиатр признался, что в 2010 году, когда его признали одним из самых привлекательных мужчин в Украине, жена его не ревновала.

Судя по фотографиям, которые есть в сети, у Катерины Комаровской темные волосы, подстриженные под каре, а также добрые глаза и милая улыбка. Их совместных фотографий с Евгением в сети нет.

Екатерина в браке с Комаровским более 40 лет

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