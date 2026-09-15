В "АТБ" шалена знижка на дорогий продукт: купити маскарпоне на 31% дешевше можна до завтра

Усім охочим варто поспішити, адже акція добігає кінця

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В "АТБ" тривають акційні пропозиції тижня. Серед них — знижки на популярні товари у відділі молочної продукції та сирів. Тільки зараз покупці можуть придбати улюблені продукти, заощадивши при кожному з них 30, 50 або навіть 100 грн.

Докладніше читайте в матеріалі "Ціни в "АТБ" впали майже вдвічі: які товари продають з великими знижками цього тижня"

Однією з найвигідніших покупок цього тижня може стати м’який сир De Lucia Маскарпоне 80% жирності у ванночці вагою 250 грамів. Його зазвичай використовують для приготування десертів, кремів, чизкейків, а також додають до соусів чи подають до сніданку.

Звичайна ціна цього сиру становить 153,60 грн за упаковку. Однак у межах акції його можна придбати лише за 104,90 грн.

Не лише смачно, а й вигідно

Таким чином, знижка становить 31%, а на кожній упаковці можна заощадити 48,70 грн.

Втім, усім охочим придбати цей товар по вигідній ціні, варто поспішати: акція триватиме лише до 16 вересня включно. Крім того, продукт з такою економією можуть розкупити швидше.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", битва моцарелл з "АТБ" та "Сільпо": тільки одна дає "ті самі" сирні нитки