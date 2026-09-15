В "АТБ" бешеная скидка на дорогой продукт: купить маскарпоне на 31% дешевле можно до завтра

Всем желающим стоит поспешить, ведь акция подходит к концу

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В "АТБ" действуют акционные предложения недели. Среди них — скидки на популярные товары в отделе молочной продукции и сыров. Только сейчас покупатели могут приобрести любимые продукты, сэкономив при каждом из них 30, 50 или даже 100 грн.

Подробнее читайте в материале "Цены в "АТБ" упали почти вдвое: какие товары продают с большими скидками на этой неделе"

Одной из самых выгодных покупок на этой неделе может стать мягкий сыр De Lucia Маскарпоне 80% жирности в ванночке весом 250 г. Его обычно используют для приготовления десертов, кремов, чизкейков, а также добавляют в соус или подают к завтраку.

Обычная цена этого сыра составляет 153,60 грн за упаковку. Однако в рамках акции его можно приобрести всего за 104,90 грн.

Не только вкусно, но и выгодно

Таким образом, скидка составляет 31%, а на каждой упаковке можно сэкономить 48,70 грн.

Впрочем, всем желающим приобрести этот товар по выгодной цене стоит спешить: акция продлится только до 16 сентября включительно. Кроме того, продукт с такой экономией может быть раскуплен быстрее.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", битва моцарелл с "АТБ" и "Сильпо": только одна дает "те же" сырные нити