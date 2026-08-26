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Солодкі знижки: в "АТБ" розпродають улюблений шоколад і цукерки за пів ціни

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Такі ціни зустрінеш нечасто
Такі ціни зустрінеш нечасто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Акція діятиме протягом тижня, але зволікати не варто

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Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" оголосила шалені знижки на солодощі. Зокрема, шоколад, батончики та цукерки зараз можна придбати буквально за пів ціни.

Докладніше про це читайте у матеріалі Ціни в АТБ різко впали: які популярні товари віддають майже за пів ціни

Найбільша знижка дісталася шоколаду Roshen Lacmi з мигдалем та кокосовим кремом і зі смаком полуничного чізкейку. Їх продають дешевше на 54% по 89,90 грн, а маленька плитка Lacmi 90 г з шоколадною начинкою зараз коштує 32,50 грн замість 67,90 грн (мінус 52%).

Шоколад у плитках за дуже приємною ціною

Цукерки Roshen Chocolateria сьогодні коштують 179,90 грн (мінус 52%), Roshen Київ Вечірній — в ту ж ціну (мінус 50%), набори Roshen Assortment Classic та Elegant — по 94,80 грн (мінус 47%), а Millennium Elegance та Riviera — 153,90 грн і 140,50 грн відповідно (мінус 41%).

Дійсно приємні знижки

Плиткові Millennium La Creme з тірамісу та полуничним чізкейком цього тижня можна придбати за 36,45 грн (мінус 47%), цукерки "Золотий Запас" "Білочка" на вагу за 249,50 грн/кг (мінус 40%), шоколад KitKat з горіховою пастою та солоною карамеллю по 60,50 грн (мінус 38%), а також цукерки Riffero з лісовим горіхом за 11,61 грн (мінус 43%).

Класика шоколадних цукерок

Ще одна знижка діє на батончики Roshen з кокосом, мигдалем та кремом-брюле. Зараз вони коштують 14,90 грн (мінус 34%). Шоколад Millennium Air спусився у ціні до 14,13 грн (мінус 40%), а набір Jay&Joy — 35,91 грн (мінус 39%).

Ласунам на замітку

Також з вигодою можна придбати цукерки Пташине молоко — за 116,90 грн (мінус 32%).

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", легендарний торт із СРСР помітили у Сільпо: скільки коштує десерт.

Теги:
#Акції #Солодощі #Ціни #Знижки #АТБ