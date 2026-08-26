Солодкі знижки: в "АТБ" розпродають улюблений шоколад і цукерки за пів ціни
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Акція діятиме протягом тижня, але зволікати не варто
Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" оголосила шалені знижки на солодощі. Зокрема, шоколад, батончики та цукерки зараз можна придбати буквально за пів ціни.
Докладніше про це читайте у матеріалі Ціни в АТБ різко впали: які популярні товари віддають майже за пів ціни
Найбільша знижка дісталася шоколаду Roshen Lacmi з мигдалем та кокосовим кремом і зі смаком полуничного чізкейку. Їх продають дешевше на 54% по 89,90 грн, а маленька плитка Lacmi 90 г з шоколадною начинкою зараз коштує 32,50 грн замість 67,90 грн (мінус 52%).
Цукерки Roshen Chocolateria сьогодні коштують 179,90 грн (мінус 52%), Roshen Київ Вечірній — в ту ж ціну (мінус 50%), набори Roshen Assortment Classic та Elegant — по 94,80 грн (мінус 47%), а Millennium Elegance та Riviera — 153,90 грн і 140,50 грн відповідно (мінус 41%).
Плиткові Millennium La Creme з тірамісу та полуничним чізкейком цього тижня можна придбати за 36,45 грн (мінус 47%), цукерки "Золотий Запас" "Білочка" на вагу за 249,50 грн/кг (мінус 40%), шоколад KitKat з горіховою пастою та солоною карамеллю по 60,50 грн (мінус 38%), а також цукерки Riffero з лісовим горіхом за 11,61 грн (мінус 43%).
Ще одна знижка діє на батончики Roshen з кокосом, мигдалем та кремом-брюле. Зараз вони коштують 14,90 грн (мінус 34%). Шоколад Millennium Air спусився у ціні до 14,13 грн (мінус 40%), а набір Jay&Joy — 35,91 грн (мінус 39%).
Також з вигодою можна придбати цукерки Пташине молоко — за 116,90 грн (мінус 32%).
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", легендарний торт із СРСР помітили у Сільпо: скільки коштує десерт.