Сладкие скидки: в "АТБ" распродают любимый шоколад и конфеты за полцены

Акция будет действовать в течение недели, но медлить не стоит

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На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" объявила безумные скидки на сладости. В частности, шоколад, батончики и конфеты сейчас можно приобрести буквально за полцены.

Подробнее об этом читайте в материале Цены в "АТБ" резко упали: какие популярные товары отдают почти за полцены

Самая скидка досталась шоколаду Roshen Lacmi с миндалем и кокосовым кремом и со вкусом клубничного чизкейка. Их продают дешевле на 54% по 89,90 грн, а маленькая плитка Lacmi 90 г с шоколадной начинкой сейчас стоит 32,50 грн вместо 67,90 грн (минус 52%).

Шоколад в плитках по очень приятной цене

Конфеты Roshen Chocolateria сегодня стоят 179,90 грн (минус 52%), Roshen "Київ Вечірній" — в ту же цену (минус 50%), наборы Roshen Assortment Classic и Elegant — по 94,80 грн (минус 47%), а Millennium Eleg5 и 4 (минус 41%).

Действительно приятные скидки

Плиточные Millennium La Creme с тирамису и клубничным чизкейком на этой неделе можно приобрести за 36,45 грн (минус 47%), конфеты "Золотий Запас" "Білочка" на вес за 249,50 грн/кг (минус 40%), шоколад KitKat с ореховой пастой (минус 38%), а также конфеты Riffero с лесным орехом за 11,61 грн (минус 43%).

Классика шоколадных конфет

Еще одна скидка действует на батончики Roshen с кокосом, миндалем и кремом-брюле. Сейчас они стоят 14,90 грн (минус 34%). Шоколад Millennium Air спустился в цене до 14,13 грн (минус 40%), а набор Jay&Joy – 35,91 грн (минус 39%).

Сладкоежкам на заметку

Также с выгодой можно приобрести конфеты "Птичье молоко" – за 116,90 грн (минус 32%).

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", легендарный торт из СССР заметили в Сильпо: сколько стоит десерт.