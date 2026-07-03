Величезна різниця в чеку: чому ягоди в супермаркетах значно дорожчі, ніж на ринку

Чому на ринках купувати вигідніше, але не завжди безпечніше

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Багато українців помічають, що полуниця, малина чи лохина на ринках часто коштують дешевше, ніж у великих торговельних мережах. Різниця пояснюється не лише націнкою магазинів, а й низкою додаткових витрат, які закладаються у кінцеву вартість товару.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів аналітик Асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов.

Більше про це читайте в матеріалі: Купувати зараз чи почекати? Коли ягоди в Україні коштуватимуть найдешевше

За словами експерта, головна причина полягає в тому, що на ринках продукцію нерідко реалізують самі виробники, минаючи посередників.

"У торговельних мережах покупець платить не лише за ягоди, а й за стабільне постачання, сортування, контроль якості, логістику та відповідність стандартам", — зазначає Денис Миронов.

Супермаркети витрачають більше коштів на реалізацію товару

Саме ці додаткові витрати формують різницю між цінниками в магазинах і на ринках. До вартості продукції також додаються витрати на зберігання, транспортування та дотримання вимог торговельних мереж.

Окремо експерт звернув увагу на вплив імпорту. Найбільше він позначається на вартості полуниці, адже саме цю ягоду Україна імпортує найбільше.

Водночас малина та лохина майже не залежать від імпортних поставок. Україна входить до числа найбільших виробників цих ягід у Європі, а такі країни, як Сербія та Польща, здебільшого експортують власну продукцію на ринки Західної Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти фрукти під час спеки без холодильника.