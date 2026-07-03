Огромная разница в чеке: почему ягоды в супермаркетах значительно дороже, чем на рынке
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Почему на рынках покупать выгоднее, но не всегда безопаснее
Многие украинцы замечают, что клубника, малина или голубика на рынках часто стоят дешевле, чем в крупных торговых сетях. Разница объясняется не только наценкой магазинов, но и рядом дополнительных затрат, закладываемых в конечную стоимость товара.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал аналитик Ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.
Больше об этом читайте в материале: Покупать сейчас или подождать? Когда ягоды в Украине будут стоить дешевле всего
По словам эксперта, главная причина состоит в том, что на рынках продукцию нередко реализуют сами производители, минуя посредников.
"В торговых сетях покупатель платит не только за ягоды, но и за стабильные поставки, сортировку, контроль качества, логистику и соответствие стандартам", — отмечает Денис Миронов.
Именно эти дополнительные расходы формируют разницу между ценниками в магазинах и рынках. К стоимости продукции также прилагаются расходы на хранение, транспортировку и соблюдение требований торговых сетей.
Отдельно эксперт обратил внимание на влияние импорта. Больше всего он сказывается на стоимости клубники, ведь именно эту ягоду Украина импортирует больше всего.
В то же время малина и голубика почти не зависят от импортных поставок. Украина входит в число крупнейших производителей этих ягод в Европе, а такие страны как Сербия и Польша в основном экспортируют собственную продукцию на рынки Западной Европы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить фрукты во время жары без холодильника.