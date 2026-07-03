Огромная разница в чеке: почему ягоды в супермаркетах значительно дороже, чем на рынке

Почему на рынках покупать выгоднее, но не всегда безопаснее

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие украинцы замечают, что клубника, малина или голубика на рынках часто стоят дешевле, чем в крупных торговых сетях. Разница объясняется не только наценкой магазинов, но и рядом дополнительных затрат, закладываемых в конечную стоимость товара.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал аналитик Ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

Больше об этом читайте в материале: Покупать сейчас или подождать? Когда ягоды в Украине будут стоить дешевле всего

По словам эксперта, главная причина состоит в том, что на рынках продукцию нередко реализуют сами производители, минуя посредников.

"В торговых сетях покупатель платит не только за ягоды, но и за стабильные поставки, сортировку, контроль качества, логистику и соответствие стандартам", — отмечает Денис Миронов.

Супермаркеты тратят больше на реализацию товара

Именно эти дополнительные расходы формируют разницу между ценниками в магазинах и рынках. К стоимости продукции также прилагаются расходы на хранение, транспортировку и соблюдение требований торговых сетей.

Отдельно эксперт обратил внимание на влияние импорта. Больше всего он сказывается на стоимости клубники, ведь именно эту ягоду Украина импортирует больше всего.

В то же время малина и голубика почти не зависят от импортных поставок. Украина входит в число крупнейших производителей этих ягод в Европе, а такие страны как Сербия и Польша в основном экспортируют собственную продукцию на рынки Западной Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить фрукты во время жары без холодильника.