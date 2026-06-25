Масло, сири, йогурти: в "АТБ" знижки до 41% на молочні продукти — що і скільки коштує зараз
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Вартість продуктів знизили майже вдвічі
У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акції пропозиції. Зараз у магазинах діють привабливі знижки на молочну продукцію.
Про це повідомляє "Телеграф". Акція діє до 30 червня.
Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" обвалилися до 54%: що розпродають з найбільшою знижкою".
Найширший перелік акцій цього тижня – у молочному та сирному відділах:
- Плавлені сири "Золотий резерв" (Чеддер, Дружба, Вершковий) по 70 г продають із знижкою 41% — по 15,90 грн замість 27,00 грн.
- Плавлені сири "Своя лінія" того ж формату — 39%, ціна 13,90 грн замість 22,90 грн
- Серед твердих і напівтвердих сирів виділяється лінійка Комо (Голландія, Традиційний, Кантрі) по 135 г із знижкою 35% — від 56,50 до 57,50 грн замість 87,90-88,90 грн, і там само Комо InSalata та Бринза по 170 г — по 46,90 грн замість 72,20 грн.
- Тверді сири Звенигора (Звенигородський, Сметанковий) по 160 г ідуть із знижкою 34% — по 65,90 грн замість 99,90 грн.
- Серед моцарелл — DAS IST 125 г у розсолі зі знижкою 37%: 43,11 грн замість 68,90 грн.
- Вершковий сир Hochland Almette 150 г — 35%, 57,87 грн замість 89,90 грн.
- Масло "Білоцерківське" Екстра 82% 180 г зі знижкою 40% до 30 червня — 69,50 грн замість 115,90 грн. Масло "Ферма" та "Фаворит" 180 г — 37% і 30% відповідно.
- Йогурти "Злагода" і "Молокія" по 0,75-0,87 кг — знижка 33-37%. Наприклад, йогурт "Злагода" Смузі Манго-Банан-Льон 0,75 кг — 46,90 грн замість 74,90 грн. Йогурти та ряжанки Яготинський — знижки 30%.
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.