Масло, сири, йогурти: в "АТБ" знижки до 41% на молочні продукти — що і скільки коштує зараз

Вартість продуктів знизили майже вдвічі

У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акції пропозиції. Зараз у магазинах діють привабливі знижки на молочну продукцію.

Про це повідомляє "Телеграф". Акція діє до 30 червня.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" обвалилися до 54%: що розпродають з найбільшою знижкою".

Найширший перелік акцій цього тижня – у молочному та сирному відділах:

Знижки в АТБ

Плавлені сири "Золотий резерв" (Чеддер, Дружба, Вершковий) по 70 г продають із знижкою 41% — по 15,90 грн замість 27,00 грн.

(Чеддер, Дружба, Вершковий) по 70 г продають із — по 15,90 грн замість 27,00 грн. Плавлені сири "Своя лінія" того ж формату — 39% , ціна 13,90 грн замість 22,90 грн

, ціна 13,90 грн замість 22,90 грн Серед твердих і напівтвердих сирів виділяється лінійка Комо (Голландія, Традиційний, Кантрі) по 135 г із знижкою 35% — від 56,50 до 57,50 грн замість 87,90-88,90 грн, і там само Комо InSalata та Бринза по 170 г — по 46,90 грн замість 72,20 грн.

(Голландія, Традиційний, Кантрі) по 135 г із — від 56,50 до 57,50 грн замість 87,90-88,90 грн, і там само по 170 г — по 46,90 грн замість 72,20 грн. Тверді сири Звенигора (Звенигородський, Сметанковий) по 160 г ідуть із знижкою 34% — по 65,90 грн замість 99,90 грн.

(Звенигородський, Сметанковий) по 160 г ідуть із — по 65,90 грн замість 99,90 грн. Серед моцарелл — DAS IST 125 г у розсолі зі знижкою 37% : 43,11 грн замість 68,90 грн.

у розсолі зі знижкою : 43,11 грн замість 68,90 грн. Вершковий сир Hochland Almette 150 г — 35% , 57,87 грн замість 89,90 грн.

— , 57,87 грн замість 89,90 грн. Масло "Білоцерківське" Екстра 82% 180 г зі знижкою 40% до 30 червня — 69,50 грн замість 115,90 грн. Масло "Ферма" та "Фаворит" 180 г — 37% і 30% відповідно.

зі знижкою до 30 червня — 69,50 грн замість 115,90 грн. Масло "Ферма" та "Фаворит" 180 г — відповідно. Йогурти "Злагода" і "Молокія" по 0,75-0,87 кг — знижка 33-37%. Наприклад, йогурт "Злагода" Смузі Манго-Банан-Льон 0,75 кг — 46,90 грн замість 74,90 грн. Йогурти та ряжанки Яготинський — знижки 30%.

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.