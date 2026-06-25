Масло, сыры, йогурты: в "АТБ" скидки до 41% на молочные продукты – что и сколько стоит сейчас
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Стоимость продуктов снизили почти вдвое
В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акционные предложения. Прямо сейчас в магазинах действуют привлекательные скидки на молочную продукцию.
Об этом сообщает "Телеграф". Акция действует до 30 июня.
Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" обвалились до 54%: что распродают с наибольшей скидкой".
Самый широкий перечень акций этой недели – в молочном и сырном отделах:
- Плавленые сыры "Золотой резерв" (Чеддер, Дружба, Сливочный) по 70 г продают со скидкой 41% — по 15,90 грн вместо 27,00 грн.
- Плавленые сыры "Своя линия" того же формата — 39%, цена 13,90 грн вместо 22,90 грн.
- Среди твердых и полутвердых сыров выделяется линейка Комо (Голландия, Традиционный, Кантри) по 135 г со скидкой 35% — от 56,50 до 57,50 грн вместо 87,90-88,90 грн, и там же Комо InSalata и Брынза по 170 г — по 46,90 грн вместо 72,20 грн.
- Твердые сыры Звенигора (Звенигородский, Сметанковый) по 160 г идут со скидкой 34% – по 65,90 грн вместо 99,90 грн
- Среди моцарелл — DAS IST 125 г в рассоле со скидкой 37% : 43,11 грн вместо 68,90 грн.
- Сливочный сыр Hochland Almette 150 г — 35%, 57,87 грн вместо 89,90 грн.
- Масло "Белоцерковское" Экстра 82% 180 г со скидкой 40% до 30 июня — 69,50 грн вместо 115,90 грн. Масло "Ферма" и "Фаворит" 180 г — 37% и 30% соответственно.
- Йогурты "Злагода" и "Молокия" по 0,75-0,87 кг — скидка 33-37%. Например, йогурт "Согласие" Смузи Манго-Банан-Лен 0,75 кг — 46,90 грн вместо 74,90 грн. Йогурты и ряженка Яготинский – скидки 30%.
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.