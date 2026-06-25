Масло, сыры, йогурты: в "АТБ" скидки до 41% на молочные продукты – что и сколько стоит сейчас

Стоимость продуктов снизили почти вдвое

В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акционные предложения. Прямо сейчас в магазинах действуют привлекательные скидки на молочную продукцию.

Об этом сообщает "Телеграф". Акция действует до 30 июня.

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" обвалились до 54%: что распродают с наибольшей скидкой".

Самый широкий перечень акций этой недели – в молочном и сырном отделах:

Скидки в АТБ

Плавленые сыры "Золотой резерв" (Чеддер, Дружба, Сливочный) по 70 г продают со скидкой 41% — по 15,90 грн вместо 27,00 грн.

(Чеддер, Дружба, Сливочный) по 70 г продают со — по 15,90 грн вместо 27,00 грн. Плавленые сыры "Своя линия" того же формата — 39% , цена 13,90 грн вместо 22,90 грн.

, цена 13,90 грн вместо 22,90 грн. Среди твердых и полутвердых сыров выделяется линейка Комо (Голландия, Традиционный, Кантри) по 135 г со скидкой 35% — от 56,50 до 57,50 грн вместо 87,90-88,90 грн, и там же Комо InSalata и Брынза по 170 г — по 46,90 грн вместо 72,20 грн.

(Голландия, Традиционный, Кантри) по 135 г со — от 56,50 до 57,50 грн вместо 87,90-88,90 грн, и там же Комо InSalata и Брынза по 170 г — по 46,90 грн вместо 72,20 грн. Твердые сыры Звенигора (Звенигородский, Сметанковый) по 160 г идут со скидкой 34% – по 65,90 грн вместо 99,90 грн

(Звенигородский, Сметанковый) по 160 г идут со – по 65,90 грн вместо 99,90 грн Среди моцарелл — DAS IST 125 г в рассоле со скидкой 37% : 43,11 грн вместо 68,90 грн.

в рассоле со скидкой : 43,11 грн вместо 68,90 грн. Сливочный сыр Hochland Almette 150 г — 35% , 57,87 грн вместо 89,90 грн.

— , 57,87 грн вместо 89,90 грн. Масло "Белоцерковское" Экстра 82% 180 г со скидкой 40% до 30 июня — 69,50 грн вместо 115,90 грн. Масло "Ферма" и "Фаворит" 180 г — 37% и 30% соответственно.

со скидкой до 30 июня — 69,50 грн вместо 115,90 грн. Масло "Ферма" и "Фаворит" 180 г — соответственно. Йогурты "Злагода" и "Молокия" по 0,75-0,87 кг — скидка 33-37%. Например, йогурт "Согласие" Смузи Манго-Банан-Лен 0,75 кг — 46,90 грн вместо 74,90 грн. Йогурты и ряженка Яготинский – скидки 30%.

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.