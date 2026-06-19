У "АТБ" почався "снековий розпродаж": що тепер коштує майже вдвічі дешевше

Відчутна економія буде на чипсах

У мережі супермаркетів "АТБ" діють нові акційні пропозиції на популярні снеки, чипси та сухарики. Частина товарів подешевшала майже на половину, тож покупці можуть суттєво зекономити.

Найбільші знижки отримали чипси "Своя лінія" вагою 110 г у шести смаках — мінус 40%. Тепер їхня ціна становить 31,50 грн замість 52,80 грн, як написав "Телеграф".

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

Також акція поширюється на великі хвилясті чипси "Своя лінія" (200 г, три смаки), які подешевшали на 38% і коштують 52,90 грн, замість 85,60 грн.

Що купити в "АТБ" зі знижкою до 40%

Серед акційних товарів також слайси "РябChick" із курячого філе зі смаком сиру Гауда (50 г), на які діє знижка 40% і коштують вони 74,90 грн, а не 126,40 грн. Чипси MR CHIPPITO (165 г у двох смаках) продаються дешевше на 30% — їхня ціна становить 84,90 грн замість 122,90.

Крім того, в акцію потрапили сухарики "ХрумTeam Багет", які подешевшали на 35%. Знижки також діють на насіння соняшника брендів "Сан Санич" та "День у День" — мінус 35-37%.

Що подешевшало в "АТБ". Фото: інофграфіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, коли охорона "АТБ" змусила показати вміст сумки.